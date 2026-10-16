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Deportes | octubre 16, 2026 | 2:47 pm

Ramón Díaz volvió a ilusionar a River y dejó en claro que espera un llamado para regresar

El entrenador aseguró que no hubo contactos con la dirigencia y reveló que rechazó una propuesta de Corinthians.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La posibilidad de un nuevo ciclo de Ramón Díaz en River volvió a instalarse con fuerza tras sus primeras declaraciones sobre el tema. El entrenador riojano se refirió a los rumores que circularon sobre su eventual regreso y aclaró que, hasta el momento, no recibió ninguna comunicación de los dirigentes del club.

En un audio enviado al periodista Hernán Castillo, durante el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, por Love ST, el técnico desmintió las versiones que indicaban que asumiría el próximo martes. Sin embargo, dejó en claro que mantiene sus intenciones de volver a dirigir al equipo de Núñez.

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Ramón Díaz confirmó que no hubo contactos con River

“Nadie habló conmigo ni con Emiliano ni se comunicó con nosotros”, expresó el entrenador al ser consultado sobre las versiones que lo vinculan con un posible regreso al banco de River.

En ese sentido, Díaz hizo referencia a su manera de manejarse en el ámbito futbolístico y remarcó que no existieron conversaciones con la dirigencia del club ni con su entorno.

El deseo de Ramón Díaz de volver a dirigir al Millonario

Más allá de la falta de contactos, el riojano reveló que dejó pasar una oportunidad laboral mientras esperaba una posibilidad de regresar a River.

“Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé”, aseguró, en una declaración que volvió a alimentar la expectativa de los hinchas ante la posibilidad de un nuevo ciclo.

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Por último, el entrenador reafirmó su vínculo con el club y sus deseos de que el equipo tenga un buen presente. “A River siempre quiero que le vaya bien”, concluyó.

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