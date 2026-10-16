La Selección argentina inicia una nueva era: los rivales que enfrentará tras el retiro de Messi

La Albiceleste se medirá con Uruguay y Costa Rica en la última ventana internacional de 2026. Scaloni tendrá una nueva oportunidad para probar variantes en el plantel.

La Selección argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el equipo nacional recibirá a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y se enfrentará a Costa Rica el martes 17 en Córdoba, en una doble jornada que marcará el cierre de su calendario de 2026.

Los encuentros tendrán lugar en un momento de transformación para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que deberá continuar su camino después de la despedida de Lionel Messi. Tras más de dos décadas con la camiseta argentina, el capitán dejó un lugar central dentro del equipo y abrió una nueva etapa para el cuerpo técnico.

El primer desafío será frente a Uruguay, en un duelo que volverá a enfrentar a dos de los seleccionados históricos del fútbol sudamericano. Por ahora, la AFA no comunicó qué estadio albergará el partido en Buenos Aires. La Bombonera y el Monumental habían aparecido entre las alternativas que se evaluaban para recibir el encuentro.

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La segunda presentación será cuatro días después, cuando la Albiceleste se traslade a Córdoba para medirse con Costa Rica. Si bien la provincia ya fue confirmada como sede, todavía no se dieron a conocer el estadio elegido, los horarios de los partidos ni la información correspondiente a la venta de entradas.

Scaloni, ante el desafío de encontrar nuevas respuestas

La doble fecha de noviembre también pondrá el foco en las decisiones del entrenador. Durante las últimas presentaciones, Scaloni incorporó futbolistas jóvenes y probó distintas alternativas para ampliar las opciones del equipo, una tarea que cobrará mayor relevancia tras la salida de Messi.

Después del último partido, el técnico explicó cuál considera que debe ser el camino para afrontar esa ausencia: “La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”.

El entrenador también destacó el aporte de los jugadores que se incorporaron recientemente al plantel. “Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos”, señaló. La próxima convocatoria permitirá conocer qué futbolistas tendrán una nueva oportunidad y cuáles serán las opciones elegidas para afrontar los dos compromisos.

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Argentina llegará a noviembre después de una serie de resultados favorables. En sus últimas presentaciones, venció 4-0 a Bolivia, goleó 7-0 a Burkina Faso y se impuso 3-0 ante Benín, en el encuentro que quedó marcado por la despedida del capitán.

Los rivales que enfrentará la Albiceleste

Uruguay será el primer examen para el seleccionado argentino. El equipo conducido por Diego Forlán comenzó su recorrido posterior al Mundial con una derrota por 3-1 ante Japón, pero logró recuperarse en sus siguientes compromisos: derrotó 4-1 a Corea del Sur y goleó 6-1 a India.

Costa Rica, en tanto, llegará después de atravesar cambios en su estructura deportiva. En septiembre, el seleccionado centroamericano decidió prescindir de Fernando Bocha Batista, quien había estado al frente del equipo durante seis partidos.

En la Nations League de Concacaf, Costa Rica sufrió dos derrotas iniciales: cayó 4-3 frente a Curazao y 2-0 ante Haití. Luego consiguió dos victorias, con un 3-0 sobre Nicaragua y un nuevo enfrentamiento ante Haití que terminó 2-0 a su favor.

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La convocatoria, pendiente de la evolución de Lautaro Martínez

Entre los temas que deberá resolver Scaloni aparece la situación de Lautaro Martínez. El delantero del Inter sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo después de la caída de su equipo por 4-3 ante Brujas.

La institución italiana no informó cuánto tiempo demandará su recuperación. Sin embargo, las primeras estimaciones de la prensa europea apuntaron a una posible ausencia de entre cuatro y seis semanas, por lo que su evolución será uno de los aspectos a seguir antes de la próxima convocatoria.

Los partidos ante Uruguay y Costa Rica serán los últimos de la Selección argentina en 2026, un año que también estuvo marcado por el inicio de una reconstrucción deportiva. En paralelo, continúa pendiente la situación contractual de Scaloni, cuyo vínculo con la AFA termina en diciembre, mientras ambas partes mantienen conversaciones para extenderlo.

De cara al próximo año, la primera ventana internacional está prevista entre el 22 y el 30 de marzo de 2027. También habrá otra fecha para amistosos entre el 7 y el 15 de junio, mientras sigue pendiente la Finalissima frente a España, cuyo partido previsto para marzo de 2026 fue cancelado.