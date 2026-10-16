Elon Musk sorprendió con un Tesla capaz de “volar” y desafiar los límites de los autos deportivos

La frontera entre los vehículos convencionales y la ciencia ficción volvió a ponerse en discusión con una presentación que llamó la atención por sus características futuristas. El nuevo desarrollo de Tesla propone llevar la experiencia de conducción a otro nivel con un deportivo que, además de desplazarse por la calle, puede elevarse mediante un sistema de propulsión.

Elon Musk presentó el vehículo, identificado en las publicaciones como una nueva versión del Tesla Roadster, durante un espectáculo que mostró sus capacidades y generó expectativas sobre su llegada al mercado. La propuesta integra desarrollos tecnológicos de Tesla y SpaceX, con propulsores que le permitirían realizar maniobras que van más allá de las de un automóvil tradicional.

La demostración se realizó en las instalaciones de SpaceX en Texas y fue transmitida en vivo a través de la cuenta de Tesla en X. Durante el espectáculo, el vehículo avanzó por una rampa curva, quedó invertido, se impulsó hacia el aire y completó una maniobra antes de aterrizar sobre sus ruedas.

El funcionamiento del sistema se basa en depósitos de aire a muy alta presión, que alimentan propulsores capaces de elevar el automóvil durante distancias cortas. A diferencia de los cohetes convencionales, la tecnología utiliza aire comprimido para generar el impulso.

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Qué características tiene el nuevo Roadster

El deportivo también sorprendió por su capacidad de aceleración. Durante la presentación, el vehículo alcanzó una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, según los datos difundidos sobre sus prestaciones.

Tesla presentó distintas configuraciones del modelo, denominadas Performance, Thrust y Rocket. La versión Performance apunta a una conducción deportiva convencional, mientras que Thrust incorpora propulsores traseros y Rocket es la variante que suma capacidad para realizar maniobras aéreas.

La exhibición incluyó movimientos que habitualmente no forman parte de las prestaciones de un automóvil deportivo, como elevarse sobre otros vehículos y realizar una voltereta en el aire. La propuesta combina así el desarrollo de autos eléctricos con tecnología aeroespacial de SpaceX.

Cuándo estará disponible el auto volador de Tesla

Pese al impacto de la presentación, el modelo todavía no tiene una fecha de llegada inmediata al mercado. Musk anunció que la producción del Roadster está prevista para 2028, aunque también advirtió que el éxito del proyecto no está garantizado.

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El empresario reconoció además que el vehículo no está necesariamente optimizado en términos de seguridad. La demostración permitió exhibir sus capacidades, pero la presentación no significa que todas las maniobras mostradas puedan realizarse en condiciones habituales de circulación.

Con el Roadster, Tesla busca llevar su deportivo eléctrico hacia un concepto que incorpora recursos propios de la industria aeroespacial. Su disponibilidad comercial dependerá de los próximos pasos del proyecto y del cumplimiento de los plazos anunciados por la compañía.