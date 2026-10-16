El Aumento de transporte en el AMBA entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre con subas de hasta el 4% en el pasaje de colectivo en CABA y la provincia de Buenos Aires. Con la aplicación del nuevo esquema de cálculo tarifario, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires escalará a $956,38, mientras que en el territorio bonaerense trepará a $1.263,69.

La actualización mensual se determina sumando el último índice de inflación del Indec más dos puntos porcentuales adicionales, a la espera de las firmas definitivas de Jorge Macri y Axel Kicillof.

Las nuevas tarifas de los colectivos bonaerenses

En la provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas del 200 en adelante tendrán un incremento general del 4% en sus cuadros tarifarios para pasajeros con tarjeta SUBE registrada. Para los trayectos más cortos de entre 0 y 3 kilómetros, el pasaje mínimo pasará de los $1.215,09 actuales a un valor de $1.263,69 desde el primer día del mes.

En los recorridos de 3 a 6 kilómetros la tarifa subirá de $1.366,97 a $1.421,65, mientras que el tramo de 6 a 12 kilómetros se fijará en $1.579,60. Para las distancias más largas, los viajes de 12 a 27 kilómetros costarán $1.895,54 y los trayectos que superen los 27 kilómetros se elevarán hasta los $2.228,52.

Recomendado para ti Bono para jubilados ANSES en agosto 2026: cuánto cobran con DNI 0 a 9 y quiénes reciben $70.000

El ajuste en la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof incluye además una variable ligada al precio de los combustibles, lo que podría empujar el costo final por encima del piso estimado. Hasta el mes de octubre, los colectivos bonaerenses acumulan un fuerte incremento del 84,54%, ubicándose muy por encima de la inflación calculada para el mismo período.

Cuánto costará viajar en colectivo y subte en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión que encabeza Jorge Macri aplicará un ajuste del 3,9% para las 28 líneas de colectivo que circulan dentro de la capital. El boleto mínimo para tramos de hasta 3 kilómetros se ajustará de $920,48 a $956,38, en tanto que el recorrido de 3 a 6 kilómetros ascenderá de $1022,81 a $1062,70.

Para los trayectos de mayor distancia dentro de la geografía porteña, la sección de 6 a 12 kilómetros pasará a costar $1.144,55 y la de 12 a 27 kilómetros subirá a $1.226,48. Las líneas porteñas alcanzadas por este nuevo cuadro tarifario son la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Por su parte, la red de subte porteño volverá a actualizar su tarifa, pasando el viaje de los $1.817 actuales a un costo final de $1.888 a partir de noviembre.

Aumentos en los peajes porteños

El ajuste tarifario de noviembre también impactará de lleno en los peajes de las principales autopistas que integran la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Los peajes de la capital aumentarán un 3,9% alineado con el IPC nacional del 1,9% de septiembre sumado a los dos puntos porcentuales que fija la reglamentación. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles particulares pasarán a pagar $4.974 en horario normal y $7.049 durante las horas pico de mayor flujo vehicular.

En tanto, en la autopista Illia junto a los accesos Retiro II-Sarmiento y Salguero, la tarifa para autos quedará establecida en $2.072,43 fuera de hora pico y $2.930,85 en horario de mayor tránsito. El acumulado anual de aumentos en CABA llega al 55,08%, consolidando una presión constante sobre el presupuesto mensual de las familias del AMBA.