U2 ya tiene fechas en el Monumental y las entradas llegan a los $500.000

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Viernes 16 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ BUENOS AIRES: 10°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CABA: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 75% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA PAMPA: 9°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 5 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CHACO: 17°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ CóRDOBA: 14°C · Llovizna leve · Viento 6 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SANTA FE: 14°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ ENTRE RíOS: 13°C · Sensación 11°C · Parcialmente nublado · Viento 14 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ MENDOZA: 12°C · Sensación 10°C · Llovizna moderada · Viento 10 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SAN JUAN: 15°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 62% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SAN LUIS: 13°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 21 km/h · Hum. 77% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA RIOJA: 16°C · Llovizna intensa · Viento 8 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CATAMARCA: 17°C · Llovizna moderada · Viento 6 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Sensación 18°C · Llovizna moderada · Viento 2 km/h · Hum. 99% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 19°C · Cubierto · Viento 8 km/h · Hum. 69% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SALTA: 13°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ JUJUY: 9°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 91% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ CORRIENTES: 17°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ MISIONES: 17°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ FORMOSA: 17°C · Mayormente despejado · Viento 11 km/h · Hum. 84% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ NEUQUéN: 11°C · Sensación 8°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 78% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ RíO NEGRO: 8°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 10 km/h · Hum. 84% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CHUBUT: 9°C · Sensación 5°C · Cielo despejado · Viento 18 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SANTA CRUZ: 9°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 10°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 81%
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Espectáculos | octubre 16, 2026 | 2:49 pm

U2 ya tiene fechas en el Monumental y las entradas llegan a los $500.000

La preventa exclusiva comenzará el 21 de octubre y la venta general se habilitará un día después.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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El regreso de U2 a la Argentina ya tiene fecha confirmada. La banda irlandesa ofrecerá dos conciertos en el estadio de River Plate, el 23 y el 25 de marzo de 2027, como parte de su gira mundial The Greatest Show on Earth.

Cuánto cuestan las entradas para U2 en River

Los precios anunciados para las dos presentaciones son los siguientes, sin incluir el cargo por servicio:

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  • Zona VIP / (Red) Zone: $700.000
  • PIT / Golden Circle: $500.000
  • Platea preferencial San Martín inferior/baja/media: $375.000
  • Platea preferencial Belgrano inferior/baja/media: $375.000
  • Campo delantero: $355.000
  • Campo general + Sívori B: $185.000
  • Platea Sívori media sin numerar: $160.000
  • Platea alta San Martín: $145.000
  • Platea alta Belgrano: $145.000
  • General alta Sívori: $120.000

A todos los valores se les debe sumar el cargo por servicio.

Cuándo salen a la venta

La preventa exclusiva para clientes de Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10. Quienes compren durante esta instancia podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.

La venta general estará disponible desde el jueves 22 de octubre, también a las 10, para todos los medios de pago. Las entradas se comercializarán a través de AllAccess.com.ar.

Los conciertos serán producidos por DF Entertainment y se enmarcan en la gira The Greatest Show on Earth, con la que el grupo celebrará sus 50 años de trayectoria.

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