U2 ya tiene fechas en el Monumental y las entradas llegan a los $500.000

El regreso de U2 a la Argentina ya tiene fecha confirmada. La banda irlandesa ofrecerá dos conciertos en el estadio de River Plate, el 23 y el 25 de marzo de 2027, como parte de su gira mundial The Greatest Show on Earth.

Cuánto cuestan las entradas para U2 en River

Los precios anunciados para las dos presentaciones son los siguientes, sin incluir el cargo por servicio:

Zona VIP / (Red) Zone: $700.000

PIT / Golden Circle: $500.000

$500.000 Platea preferencial San Martín inferior/baja/media: $375.000

$375.000 Platea preferencial Belgrano inferior/baja/media: $375.000

$375.000 Campo delantero: $355.000

$355.000 Campo general + Sívori B: $185.000

$185.000 Platea Sívori media sin numerar: $160.000

$160.000 Platea alta San Martín: $145.000

$145.000 Platea alta Belgrano: $145.000

$145.000 General alta Sívori: $120.000

A todos los valores se les debe sumar el cargo por servicio.

Cuándo salen a la venta

La preventa exclusiva para clientes de Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10. Quienes compren durante esta instancia podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.

La venta general estará disponible desde el jueves 22 de octubre, también a las 10, para todos los medios de pago. Las entradas se comercializarán a través de AllAccess.com.ar.

Los conciertos serán producidos por DF Entertainment y se enmarcan en la gira The Greatest Show on Earth, con la que el grupo celebrará sus 50 años de trayectoria.