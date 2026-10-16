Llaryora alertó por la crisis económica y advirtió que las provincias pierden capacidad de respuesta

El gobernador cordobés cuestionó la caída del empleo y de los recursos que reciben las provincias. Defendió el equilibrio fiscal de su gestión y reclamó una estrategia que impulse la producción, la infraestructura y el trabajo.

Martín Llaryora puso el foco en las dificultades que atraviesan las economías provinciales y advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de puestos de trabajo, el retroceso de la actividad y la reducción de los recursos disponibles. “La Argentina está en una situación crítica”, afirmó este viernes el gobernador de Córdoba, quien también sostuvo que las políticas económicas deben traducirse en beneficios concretos para la población.

El mandatario planteó que el funcionamiento de la economía no puede evaluarse únicamente por el equilibrio de las cuentas públicas. Para Llaryora, la generación de empleo y el desarrollo productivo deben formar parte de cualquier programa económico. “No hay ninguna forma de sostener un programa económico, sino genera un beneficio para su pueblo”, señaló.

El gobernador también vinculó las dificultades de las administraciones provinciales con la disminución de los fondos provenientes de la coparticipación, en un escenario marcado por la caída del consumo y de la actividad. Frente a ese panorama, anticipó que Córdoba continuará invirtiendo, aunque reconoció que el próximo presupuesto estará condicionado por la crisis. Además, alertó sobre el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias.

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Córdoba sostiene las inversiones en medio de las dificultades

Llaryora reconoció que la provincia no está exenta de los problemas económicos nacionales y remarcó la importancia de mantener en funcionamiento al sector privado. En particular, señaló el impacto de las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, el cierre de emprendimientos, las suspensiones laborales y la pérdida de empleo formal.

En ese contexto, defendió la política de su administración, que busca compatibilizar el superávit fiscal con la atención de las necesidades de la población. Como ejemplo, mencionó la inauguración de 10 kilómetros de una autopista que anteriormente correspondía al ámbito nacional y que, según explicó, se está ejecutando con recursos provinciales.

El mandatario consideró que las provincias cumplen una función de contención frente a las consecuencias del ajuste nacional. Sin embargo, advirtió que esa capacidad se reduce a medida que disminuyen los ingresos y se profundiza la caída de la actividad económica, lo que limita las herramientas disponibles para responder a las demandas sociales.

El reclamo por un plan que impulse el empleo

El desarrollo de infraestructura y la mejora de la competitividad también estuvieron entre los puntos planteados por el gobernador. Llaryora recordó que, durante una reunión con otros mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se discutió la falta de un plan logístico que permita mejorar las condiciones para la actividad productiva.

Según explicó, la situación tiene un efecto particular en Córdoba debido al peso que tiene el sector privado y a las características de su estructura estatal. Por eso, insistió en que la recuperación económica requiere medidas que favorezcan la producción y permitan sostener los puestos de trabajo.

“Gobernar es generar trabajo, el modelo tiene que generar empleo”, afirmó Llaryora. Para el mandatario, la pérdida constante de puestos laborales, sin una orientación productiva ni un desarrollo adecuado de infraestructura, representa uno de los principales problemas que enfrenta el país.