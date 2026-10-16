Femicidio en Córdoba: Encontraron restos de una joven escondidos en una heladera

La denuncia de su hermana y los testimonios del entorno del principal sospechoso fueron claves para avanzar en la causa. La Justicia busca a Pablo Ezequiel Gómez, quien habría viajado a La Rioja tras admitir ante sus familiares que había cometido un hecho grave.

La búsqueda de Camila Belén Iglesias, de 24 años, derivó en una investigación por un presunto femicidio en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje. Los procedimientos realizados en una vivienda del barrio Los Altos permitieron encontrar restos humanos dentro de una heladera, cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada. Mientras se esperan los resultados forenses, las autoridades intentan localizar a Pablo Ezequiel Gómez, pareja conviviente de la joven y principal sospechoso del caso.

La causa comenzó a tomar impulso el 15 de octubre, cuando la hermana de Camila formalizó la denuncia por su desaparición. La mujer declaró que había hablado por última vez con ella el 2 de octubre. Días más tarde, el 8 de octubre, recibió mensajes de Gómez, quien le contó que había discutido con la joven y aseguró que ella había abandonado la casa por voluntad propia.

Esa explicación quedó bajo sospecha a medida que avanzaron las averiguaciones. Los investigadores reunieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia de género en la pareja, un elemento que se incorporó a la pesquisa para esclarecer qué ocurrió con la joven.

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Las pruebas recolectadas en la vivienda

Con una orden de inspección judicial, efectivos de la División Investigaciones, Policía Científica y personal del DUAR ingresaron al domicilio que compartían Camila y Gómez. La propiedad estaba deshabitada cuando llegaron los agentes.

Durante el procedimiento, los efectivos inspeccionaron un pasillo lateral y encontraron una heladera con restos humanos en su interior. El material estaba cubierto con cal hidratada, una sustancia que presuntamente habría sido utilizada para ocultar los restos o demorar la descomposición.

El registro también permitió secuestrar prendas de vestir, documentación personal, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido. Todos estos elementos quedaron a disposición de los investigadores para los análisis correspondientes.

La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba Capital. Allí se llevan adelante las pericias destinadas a establecer la identidad de los restos y determinar la causa de muerte. Hasta contar con esas conclusiones, los resultados médicos serán fundamentales para precisar las circunstancias del caso.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple, conducida por la doctora Sabrina Ardiles.

Los testimonios que apuntan a Gómez

En paralelo con las tareas realizadas en el domicilio, las autoridades recibieron declaraciones de familiares del principal sospechoso. Según esos testimonios, Gómez les habría reconocido su participación en el hecho al decir: «Me mandé una cagada».

Los allegados también señalaron que el hombre manifestó que no quería ir a prisión y que tenía intenciones de quitarse la vida. Además, trascendió que habría dejado una carta en la que confesaba el crimen antes de abandonar la provincia.

A partir de las averiguaciones, los investigadores establecieron que Gómez presuntamente se trasladó a La Rioja. Su ubicación actual no fue determinada y, ante esa situación, la Justicia dispuso un pedido de captura nacional e internacional para avanzar con su detención.

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Cómo sigue la investigación

Las autoridades mantienen las tareas destinadas a establecer el paradero del sospechoso y completar las pericias sobre los elementos secuestrados. Los resultados forenses serán determinantes para esclarecer las circunstancias de la muerte y confirmar formalmente la identidad de los restos encontrados.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Fiscalía solicitaron prudencia mientras continúa la investigación. También pidieron la colaboración de la ciudadanía: quienes dispongan de información fehaciente que permita localizar a Pablo Ezequiel Gómez pueden comunicarla a la sede policial o judicial más cercana.