Sergio Mora, sobre el viaje del Papa a la Argentina: “El Vaticano es muy prudente, no te dice ‘sí, se va a realizar’”

La evolución favorable del Papa Leon XIV tras la intervención pulmonar mantiene la expectativa sobre su recuperación, aunque su posible viaje a la Argentina todavía depende de la evaluación médica. Sergio Mora, periodista acreditado en la Santa Sede, brindó detalles sobre el estado de salud del Pontífice, los riesgos que implica el traslado en avión y los cambios en la comunicación del Vaticano, hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa Chica.

Durante la entrevista, Mora destacó las señales positivas que mostró el Papa en los últimos días, entre ellas la celebración de misas y la distribución de la comunión. Además, explicó que el Pontífice ya comenzó a caminar como parte de su rehabilitación, un proceso necesario para eliminar el líquido y el oxígeno acumulados entre las pleuras y evitar que vuelvan a adherirse.

En cuanto a la posibilidad de que reciba el alta médica próximamente, el periodista aclaró que circularon versiones sobre una eventual salida al día siguiente, aunque pidió tomarlas con cautela. Si bien consideró que esas informaciones reflejan una mejoría, remarcó que todavía es necesario esperar confirmaciones concretas sobre la evolución del Sumo Pontífice.

Mora también brindó precisiones sobre el diagnóstico y señaló que al Papa le extirparon un nódulo pulmonar canceroso. Sin embargo, explicó que los resultados definitivos de los estudios histológicos se conocerían el lunes o martes y aportarían mayor certeza sobre su situación. Según relató, el hallazgo se produjo después de un examen de rutina realizado el 14 de septiembre, durante el cumpleaños del Pontífice.

Uno de los principales riesgos médicos está relacionado con la presurización de la cabina del avión y sus posibles consecuencias sobre el pulmón. Mora explicó que este factor representa una dificultad para definir el traslado y que una eventual cancelación sería una mala noticia, aunque el viaje podría reprogramarse. En ese escenario, destacó que la prioridad debe ser la salud del Papa por encima de cualquier otra consideración.

Por último, Mora analizó la manera en que el Vaticano comunicó las novedades sobre el estado de salud de León XIV y destacó la rapidez con la que difundió la información. A su entender, la respuesta inmediata permitió que los medios de todo el mundo conocieran la situación y representó un cambio en la tradición informativa de la Santa Sede, históricamente caracterizada por el hermetismo en torno a la salud de los papas.