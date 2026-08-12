“Yo los voté y me arrepiento”: un padre cruzó a diputados por el Coro Nacional de Niños

“Yo los voté y me arrepiento”. Con esa frase, el padre de uno de los integrantes del Coro Nacional de Niños increpó a diputados de La Libertad Avanza (LLA) durante una reunión de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. El hombre acusó a los legisladores oficialistas de hablar entre ellos mientras su hijo y el resto de los chicos realizaban una presentación musical.

El episodio ocurrió este martes durante el debate por las consecuencias del Decreto 687/2026, a través del cual el Gobierno dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños.

Según pudo reconstruir Radio Del Plata, el momento de mayor tensión se produjo después de la interpretación musical que los chicos realizaron ante diputados y otros participantes de la reunión.

Al finalizar la presentación, el padre se dirigió a un grupo de representantes de LLA, entre quienes se encontraban Adrián Brizuela y Carlos Alberto Almena, y los acusó de no prestar atención mientras cantaban los menores.

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“15 años tiene mi hijo”: el reclamo del padre a los diputados de LLA

“15 años tiene mi hijo. Merece por lo menos el respeto de que lo escuchen y no que hablaran entre ustedes cuando estaba cantando”, reclamó el hombre a los gritos.

La diputada de Unión por la Patria Lorena Pokoik, presidenta de la Comisión de Cultura, intentó ordenar la reunión mientras continuaban los cruces.

El padre volvió entonces a dirigirse hacia los legisladores libertarios y lanzó la frase que marcó la jornada.

“¿Quieren saber algo? Yo los voté y me arrepiento. Esto no va a quedar así. No le pueden faltar el respeto. Criaturas son. ¡No tienen vergüenza! ¡Caraduras! ¡Ustedes son padres también!”, expresó.

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Mientras aumentaba la tensión, un legislador reclamó a Pokoik que pusiera orden en la comisión.

“Voy a poner orden cuando yo lo considere. Es un padre indignado. Entiendo la indignación de un padre cuando sus niños menores están cantando con lágrimas en los ojos y un conjunto de diputados les da la espalda”, respondió la legisladora.

Pokoik también les comunicó a los integrantes del Coro que distintos bloques presentaron proyectos para intentar derogar el decreto que dispuso su disolución.

La respuesta desde el entorno de Martín Menem

Desde el oficialismo dieron otra versión de lo ocurrido durante la reunión.

De acuerdo con el material al que accedió Radio Del Plata, fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguraron que la intervención de Brizuela y Almena tuvo como objetivo intentar llevar calma al recinto.

Las mismas fuentes calificaron el episodio como un “show armado” y señalaron que la situación podría derivar en sanciones.

El cruce se produjo en medio de una discusión que excede lo sucedido durante la presentación musical: la continuidad del Coro Nacional de Niños después de la decisión del Gobierno de eliminar el organismo.

El pedido de los chicos para recuperar el Coro Nacional de Niños

Antes del episodio, Fátima Crespo, integrante del Coro, tomó la palabra en representación de sus compañeros y pidió que el espacio vuelva a funcionar.

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La joven recordó que el 30 de julio recibieron la noticia del cierre y explicó que las actividades ya habían sufrido una interrupción antes de la decisión oficial.

“Nuestra actividad ya había sido suspendida abruptamente, dejando ensayos, conciertos y giras. Y a todos nosotros nos dejaron sin saber qué iba a pasar con algo que formaba parte de nuestras vidas desde hace años”, relató.

Según explicó, la noticia generó “miedo, tristeza e incertidumbre” entre los integrantes.

También calificó como “muy dolorosa” la interrupción de las actividades y señaló que los chicos no recibieron una explicación clara sobre los motivos que llevaron a la disolución.

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“Muchos de nosotros sentimos un vacío muy grande cuando entendimos que ese lugar que era parte de nuestra rutina y de nuestra identidad podía desaparecer”, sostuvo.

“No venimos a pedir un privilegio”

Crespo remarcó que los integrantes del Coro Nacional de Niños no llegaron al Congreso para reclamar un privilegio, sino para defender un espacio que, según expresó, modificó la vida de numerosos chicos y adolescentes.

“Ojalá puedan escucharnos no solo como integrantes de un coro, sino como niños y jóvenes que encontraron en la música un lugar para crecer, soñar, hacer amigos, sentirse acompañados y construir su futuro”, manifestó.

Y cerró su exposición con un mensaje dirigido a los diputados: “Cuando se cierra un espacio como este no se apagan solo conciertos. Se apagan encuentros, aprendizajes, recuerdos y oportunidades para muchos chicos que todavía necesitan un lugar donde descubrir quiénes son y qué quieren ser”.

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El reclamo de los integrantes del Coro y el posterior enfrentamiento entre el padre y los diputados de La Libertad Avanza volvieron a colocar en el centro de la discusión la decisión del Gobierno de disolver el organismo cultural y los proyectos opositores que buscan revertirla en el Congreso.