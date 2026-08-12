Causa Vialidad: embargaron bienes de Cristina Kirchner y alcanzaron el departamento de San José 1111

La Justicia avanzó sobre el patrimonio vinculado a la familia Kirchner. El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) dispuso el embargo preventivo de bienes de Cristina Kirchner y de propiedades vinculadas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad. La medida alcanzó, entre otros inmuebles, el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, propiedades de Puerto Madero y distintos bienes ubicados en Santa Cruz.

Según pudo reconstruir Radio Del Plata, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso adoptaron la decisión a partir de un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El objetivo consiste en preservar los activos identificados mientras avanza el procedimiento para ejecutar el decomiso establecido en la condena.

La medida tiene carácter cautelar. Por lo tanto, el embargo no significa que todos esos bienes ya hayan sido decomisados ni que la Justicia haya ordenado automáticamente su remate. El tribunal busca impedir modificaciones patrimoniales que puedan frustrar una eventual ejecución.

Causa Vialidad: un decomiso de casi $685.000 millones

La sentencia de la Causa Vialidad condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y estableció además un decomiso que actualmente asciende a $684.990.350.139,86, de acuerdo con la cifra consignada en el expediente.

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Los condenados deben responder solidariamente por ese monto, que corresponde al perjuicio económico atribuido al Estado por las maniobras investigadas.

Una vez firme la condena, el TOF 2 intimó a los responsables a depositar el dinero. Ante la falta de cumplimiento, el tribunal encomendó a la fiscalía identificar activos que pudieran quedar alcanzados por la ejecución patrimonial.

Ese procedimiento permitió identificar 111 bienes para su tasación y eventual remate, además de otras propiedades cuya situación todavía analiza la Justicia.

“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha”, señalaron los magistrados al justificar la nueva medida.

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El tribunal sostuvo además que el embargo no pretende garantizar una eventual condena futura, sino preservar el patrimonio necesario para ejecutar una decisión judicial que ya existe.

Embargaron el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Entre las propiedades alcanzadas aparece uno de los inmuebles con mayor peso político y simbólico: el departamento de San José 1111, piso 2°, departamento D, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria.

La resolución también comprende bienes relacionados con Hotesur SA y Los Sauces SA, sociedades cuyos titulares son Máximo y Florencia Kirchner.

En Puerto Madero, la medida alcanzó propiedades ubicadas en el Complejo Madero Center. Una de ellas corresponde a un dúplex con cinco cocheras. También figura otro departamento con dos cocheras y una baulera.

El tribunal consideró que cuenta con la información registral necesaria para adoptar medidas cautelares sobre esos activos mientras determina si finalmente quedan comprendidos en el decomiso.

Hoteles, terrenos y propiedades en Santa Cruz

La resolución también puso el foco sobre numerosos inmuebles ubicados en Santa Cruz, principalmente en El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén.

Entre ellos aparece el Hotel La Aldea del Chaltén, construido sobre un terreno de 1.961,80 metros cuadrados. También quedaron alcanzadas propiedades ubicadas sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, en El Calafate, y diferentes terrenos e inmuebles en Río Gallegos.

El listado informado incluye propiedades en Alvear 395, Moreno 882, 25 de Mayo 66 y Mascarello 441, en Río Gallegos, además de otros inmuebles correspondientes al departamento Lago Argentino.

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La Justicia avanzará cautelarmente sobre los bienes relacionados con Hotesur y Los Sauces mientras define su situación frente al pedido de decomiso formulado por los fiscales.

La medida también alcanza bienes vinculados a Lázaro Báez

La resolución del TOF 2 no se limita a propiedades relacionadas con la familia Kirchner.

Los jueces también dispusieron el embargo de un inmueble perteneciente a Kank y Costilla SA y de dos propiedades de Loscalzo y Del Curto SRL, compañías adquiridas por el empresario Lázaro Báez y vinculadas con el entramado empresarial investigado en la causa.

Además, la Justicia alcanzó con la medida otra propiedad situada en Santa Cruz relacionada con Báez. Según la información incorporada al expediente, el empresario había adquirido ese inmueble en 2005, aunque actualmente atraviesa un trámite sucesorio.

Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones quedaron bajo investigación por el direccionamiento de licitaciones de obras viales nacionales en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Qué puede pasar ahora con los bienes embargados

El embargo constituye otro paso dentro de la ejecución patrimonial de la sentencia de la Causa Vialidad.

La Justicia deberá determinar qué propiedades quedan definitivamente comprendidas en el decomiso y avanzar con las tasaciones correspondientes. Recién después podrá definirse la eventual ejecución o remate de los activos necesarios para cubrir el monto establecido.

Cristina Kirchner cuestionó ante la Corte Suprema de Justicia el alcance de esta parte de la resolución. Mientras esa discusión continúa, el TOF 2 decidió preservar los bienes para evitar que salgan del patrimonio disponible.

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De esta manera, la Causa Vialidad mantiene abierto uno de sus capítulos económicos más importantes: cómo hará la Justicia para ejecutar un decomiso cercano a los $685.000 millones y qué bienes utilizará para intentar recuperar ese dinero.