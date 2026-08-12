Denunciaron a Mercado Libre por cobrar tasas de hasta 1375% anual en sus créditos

Era cuestión de tiempo. El dirigente del Partido Obrero y exlegislador porteño Gabriel Solano denunció a Mercado Libre por las tasas que aplica en los créditos que ofrece a través de Mercado Pago, que, según planteó, pueden alcanzar un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 1375%.

“Estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes”, sostuvo Solano al fundamentar su presentación.

La denuncia vuelve a poner en discusión el costo de los préstamos que las plataformas financieras ofrecen por fuera del circuito bancario tradicional. En las últimas semanas, las tasas de Mercado Pago quedaron bajo la lupa por el nivel que pueden alcanzar en determinados créditos otorgados a sus usuarios.

Según pudo reconstruir Radio Del Plata, el cuestionamiento apunta especialmente al Costo Financiero Total, un indicador que incorpora no solo la tasa de interés sino también otros costos asociados al financiamiento y permite dimensionar cuánto termina pagando efectivamente quien toma el crédito.

La comparación de las tasas de Mercado Pago con Brasil

Uno de los argumentos que aparecen en el cuestionamiento contra la compañía surge de comparar las condiciones crediticias de la plataforma en Argentina y Brasil.

De acuerdo con la información aportada en la denuncia, en Brasil el costo financiero efectivo anual llega al 63,13%, mientras que en Argentina puede superar el 1300%. Bajo esos parámetros, la diferencia puede superar las 20 veces.

La comparación resulta especialmente significativa porque se trata de operaciones de una misma compañía en dos de sus principales mercados latinoamericanos.

El periodista Ernesto Tenembaum también cuestionó públicamente las tasas que cobra la fintech y calificó la situación como “el colmo del abuso”.

Solano denunció un posible mecanismo de usura

Solano fundamentó su presentación en el artículo 175 bis del Código Penal, que contempla el delito de usura.

La norma establece sanciones para quien, aprovechándose de la “necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona”, obtenga intereses u otras ventajas económicas “evidentemente desproporcionadas” respecto de la prestación realizada.

Denuncié penalmente a Marcos Galperin por usura a través de los préstamos de Mercado Pago. Cobra un costo financiero total efectivo anual de más del 1.300%, aprovechándose de millones de laburantes que no llegan a fin de mes.



Esto constituye un delito en los términos que lo… pic.twitter.com/eKgpuzwwVN — Gabriel Solano (@Solanopo) August 12, 2026

La existencia de tasas extremadamente elevadas no determina por sí sola que exista un delito: ahora la Justicia deberá analizar la denuncia y establecer si las condiciones cuestionadas encuadran en la figura penal invocada por Solano.

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Para el dirigente del PO, el negocio se apoya precisamente en las dificultades económicas de una parte de la población y en las barreras que encuentran numerosos trabajadores para acceder al sistema financiero tradicional.

“Mercado Pago está haciendo un negocio extraordinario con la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario”, afirmó.

La diferencia con los créditos del Banco Nación

Solano también contrapuso las condiciones denunciadas con las líneas crediticias del Banco Nación.

Según afirmó, la entidad pública “presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%”.

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La comparación introduce uno de los puntos centrales del debate: quienes no reúnen las condiciones necesarias para obtener un préstamo bancario pueden terminar recurriendo a alternativas de acceso más sencillo, pero con costos financieros considerablemente superiores.

Mercado Pago expandió en los últimos años su oferta de servicios financieros y permite que determinados usuarios accedan a préstamos directamente desde la aplicación. La facilidad y velocidad para obtener el dinero constituyen parte central de ese modelo.

Pero el costo de ese financiamiento quedó ahora en el centro de la polémica.

El negocio financiero ya tiene un peso central para Mercado Libre

El crecimiento del crédito tampoco representa un aspecto marginal dentro de las operaciones locales de la compañía fundada por Marcos Galperin.

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Según información de su último balance relevada por Radio Del Plata, el negocio financiero representa el 64,3% de la facturación de Mercado Libre en Argentina, una participación que casi duplica la correspondiente al comercio electrónico.

El dato muestra la transformación que atravesó la empresa: aunque nació y alcanzó escala regional a partir del e-commerce, los servicios financieros adquirieron un protagonismo cada vez mayor dentro de su estructura de negocios.

La denuncia de Solano pone ahora el foco sobre el costo que pagan los usuarios que recurren a esos productos.

La discusión llegará a la Justicia con una pregunta central: si las tasas denunciadas constituyen únicamente créditos de altísimo costo o si, como sostiene Solano, las condiciones configuran el delito de usura previsto por el Código Penal.