Un importante avance se registró en las últimas horas en la investigación por el triple femicidio narco que conmovió ja Florencio Varela en septiembre de 2025. Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido en el expediente judicial bajo el alias de “Papá” y señalado como el presunto líder máximo de la organización criminal detrás de los asesinatos, fue detenido este lunes en la ciudad de Lima, Perú.

La captura fue concretada tras un exhaustivo trabajo de inteligencia estratégica llevado a cabo por Interpol y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes notificaron de inmediato a la Policía Federal Argentina (PFA). Según informaron fuentes de la investigación, el operativo se desplegó pasadas las 14 horas en las inmediaciones de un centro bancario ubicado en la localidad limeña de Huachipa. Al momento de ser interceptado, el prófugo intentó evadir a las autoridades utilizando una identidad falsa a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timana, un documento perteneciente a un ciudadano real registrado en el sistema peruano, lo que evidencia su pleno conocimiento sobre los pedidos de captura internacional que pesaban en su contra.

El rol de “Papá” en la estructura narco

Valverde Rodríguez era una de las piezas más buscadas por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Su orden de captura había sido emitida el 21 de septiembre de este año, tras reunir múltiples testimonios que lo ubicaban en la cima del organigrama de la red de traficantes. Según la investigación, el detenido y otros cómplices prófugos estaban a cargo de “la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias”.

Luis Alan Valverde Rodríguez junto a su hijo, el pequeño j

Esta presunta banda criminal peruana, conocida como el clan Valverde, está acusada de perpetrar el brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, acribilladas el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de la zona de Villa Vatteone, en la provincia de Buenos Aires. Una de las testigos clave y delatoras del expediente, Celeste Magalí González Guerrero, aportó información vital al identificar a los custodios de “Papá”, reforzando el lugar de liderazgo absoluto que la Justicia le atribuye.

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Los vínculos familiares y el rol de “Pequeño J”

El entramado de la banda está fuertemente cruzado por lazos de sangre. Luis Alan es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, quien actualmente es el imputado más visible del caso. Extraditado desde Perú y alojado bajo un régimen de alto riesgo en el penal de Marcos Paz, “Pequeño J” fue procesado en junio de este año como presunto coautor del triple femicidio agravado. Si bien en sus indagatorias aseguró desconocer el plan criminal, para el juzgado su participación “no fue marginal ni accesoria”, sino que estuvo involucrado desde la planificación hasta el sometimiento de las víctimas.

El cerco judicial y policial continúa cerrándose sobre el resto de la organización. Aún permanecen prófugos otros integrantes del clan familiar como Manuel Valverde Rodríguez (también tío de “Pequeño J”) y su primo Kevin Valverde Urtecho, alias “Rulos”, cuyo celular lo ubicó en la zona del crimen el día de los asesinatos. Con recompensas activas y alertas rojas de Interpol vigentes, los investigadores confían en que la caída del líder máximo acelere el desmantelamiento total de la banda del Bajo Flores.