En medio del escándalo mediático que sacude a la familia de la recordada Romina Yan, Darío Giordano decidió romper el silencio. A través de un comunicado, el viudo de la actriz respondió a las recientes y graves acusaciones públicas realizadas por su hijo Valentín, quien días atrás había relatado presuntos episodios de violencia intrafamiliar.

Darío Giordano rompió el silencio tras las acusaciones de su hijo Valentín. Negó episodios de violencia y recordó que la Justicia lo sobreseyó en 2018.

Lejos de buscar un enfrentamiento mediático, Darío Giordano estructuró su mensaje desde el dolor de la pérdida de su esposa y la complejidad de criar a sus tres hijos Franco, Valentín y Azul, en medio de un duelo devastador. Sin embargo, fue categórico al momento de defenderse de las denuncias en su contra. “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, sentenció.

Valentín, Azul y Franco

El productor remarcó que estas cuestiones ya fueron objeto de una investigación judicial en la que fue sobreseído en el año 2018. Para evidenciar lo que considera una incongruencia en el relato instalado, Darío Giordano hizo mención a su hija menor: “Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara allí a una pequeña de apenas siete años”. Hoy, según detalló, Azul tiene 20 años y continúa regresando a su casa familiar cada vez que vuelve del exterior.

El mensaje para su hijo Valentín y el pedido de perdón

Uno de los pasajes más sensibles del comunicado está dirigido directamente a Valentín. Darío Giordano dejó en claro que no utilizará los medios para confrontar con él ni expondrá la intimidad familiar para intentar tener la razón.

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Valentín Yankelevich

“Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma”, expresó, aunque hizo un profundo mea culpa sobre su rol durante los años más oscuros de la familia. “Es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”.

Críticas al entorno “poderoso” y las dudas sobre la muerte de Romina

Sin dar nombres propios, el texto desliza fuertes críticas hacia el entorno familiar materno de los jóvenes, históricamente vinculado a figuras de gran peso en los medios de comunicación como Cris Morena y Gustavo Yankelevich. “No siempre fue en igualdad de condiciones. Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia. Otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra”, disparó Giordano.

Además, el viudo de la actriz sorprendió al dejar abierta una incógnita sobre el trágico desenlace de su esposa, ocurrido de manera repentina por un aneurisma. “Aún cuando en el dolor tuve que entender que la historia no era como yo la había vivido. Entre otras cosas, nunca pudimos entender con claridad qué pasó aquel 28 de septiembre de 2010”.

En el cierre de su descargo, Giordano reiteró que su silencio previo no debía interpretarse como una confirmación de las acusaciones y reafirmó su postura de resguardar la intimidad familiar. “No pretendo ganar una discusión pública. Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad, sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros”, concluyó.