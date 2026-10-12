Apenas unas semanas después de haber dado el “sí” en el Registro Civil de San Isidro, Julieta Prandi sorprendió a todos al anunciar su separación definitiva de Emanuel Ortega. La modelo utilizó sus redes sociales este lunes por la noche para confirmar el fin de la relación, generando una fuerte e inmediata repercusión en el mundo del espectáculo debido a lo reciente de su casamiento.

A semanas de haber pasado por el Registro Civil, la conductora confirmó el fin de su relación de seis años con el cantante mediante sus redes sociales.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Julieta Prandi publicó un texto directo para comunicar la noticia. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó la animadora.

El comunicado y los “acuerdos no negociables”

Consciente de los rumores y especulaciones que suelen rodear este tipo de rupturas abruptas, la modelo explicó por qué decidió hacerlo público con tanta inmediatez. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sentenció en su descargo, desestimando de antemano las versiones previas que sugerían rispideces con la familia Ortega.

Prandi y Emanuel Ortega están separados

En el mismo texto, Julieta Prandi dejó entrever que el quiebre se debió a diferencias insalvables en la dinámica de la pareja: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”. Finalmente, cerró el comunicado pidiendo privacidad frente a la delicada situación: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

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De la boda íntima a la luna de miel cancelada

El desenlace contrasta fuertemente con la alegría vivida semanas atrás, cuando la pareja formalizó su vínculo en una ceremonia íntima reservada para apenas 36 invitados, a la que asistieron los padres del cantante, Palito Ortega y Evangelina Salazar. De hecho, los recién casados tenían planificado viajar de luna de miel a Miami tras la reciente entrega de los premios Martín Fierro, un viaje que finalmente quedó trunco.

El motivo de la separación de Julieta Prandi

La historia de amor había comenzado de manera virtual durante el aislamiento por la pandemia en 2020, cuando el músico le respondió una foto de un viaje a Cuba a través de Instagram. Tras dos meses de conversaciones diarias —que sirvieron como un pilar fundamental para Prandi mientras atravesaba el duro proceso judicial contra su expareja, Claudio Contardi—, se encontraron personalmente en agosto de aquel año. Hoy, tras seis años juntos y un reciente paso por el altar, el vínculo llegó a su punto final.