El calendario electoral de 2027 comienza a asomar en el horizonte político y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría volver a atar su destino a los comicios nacionales. Así lo deslizó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien evaluó como una “posibilidad cierta” que las elecciones locales no se desdoblen y coincidan con las presidenciales y legislativas nacionales en el mes de octubre.

Jorge Macri evalúa repetir el esquema de 2023 y unificar los comicios locales con los nacionales, aunque aclaró que la decisión requiere consenso político.

El mandatario aclaró que la decisión aún no está tomada y dependerá, en gran medida, del diálogo con los diferentes actores políticos. “No está definido todavía, no lo sé. Pueden ser antes, pero la última decisión del Ejecutivo fue coincidiendo con la nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo”, afirmó Macri, recordando la experiencia reciente de 2023.

El peso del acuerdo PRO-La Libertad Avanza

Jorge Macri junto a Javier Milei

La eventual unificación de los comicios no es una decisión aislada, sino que se enmarca en las delicadas negociaciones que mantienen el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para consolidar su alianza de cara a 2027. “Hay que hablarlo con las otras fuerzas”, advirtió el alcalde porteño, consciente de que la fecha electoral debe establecerse mediante una iniciativa del Ejecutivo que posteriormente requerirá la aprobación de la Legislatura.

Esta discusión se da en paralelo al intenso debate impulsado por el Gobierno nacional para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al respecto, Jorge Macri se mostró cauto y consideró que las reglas de juego no deben modificarse sobre la marcha: “Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen”.

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Gestión y postergación del debate por las candidaturas

Consultado sobre cómo se conformarán las alianzas en el distrito y la eventual unión formal con el partido de Javier Milei, el jefe de gobierno prefirió poner paños fríos y patear el debate para el próximo año. “El marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene”, sentenció.

Jorge Macri

Macri aprovechó la entrevista para remarcar que su prioridad actual es la administración del distrito, advirtiendo que un enfoque prematuro en la contienda electoral podría perjudicar el día a día. “Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraés mucho pensando en lo electoral, se te van los días”, expresó. En ese sentido, destacó los avances en obras de infraestructura clave como la licitación de la línea F, los puentes La Bruna y De Lepiane, y el paso bajo nivel de Pampa, así como las importantes intervenciones sanitarias en los hospitales porteños.