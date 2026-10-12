El clima global se prepara para afrontar uno de los escenarios más adversos de las últimas décadas. El fenómeno meteorológico conocido como “El Súper Niño” continúa intensificándose a un ritmo sostenido y sus severos efectos podrían prolongarse durante gran parte del próximo año. Según los últimos reportes emitidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones actuales permanezcan inalterables, como mínimo, hasta febrero de 2027.

Las proyecciones climáticas de la OMM indican que el 2027 estará marcado por temperaturas agobiantes y tormentas eléctricas de gran intensidad.

La contundencia de los datos analizados por los especialistas sugiere que la actual manifestación de esta anomalía climática tiene el potencial de convertirse en uno de los episodios más fuertes y destructivos registrados desde 1950, alterando por completo la dinámica ambiental a nivel global.

El pico de intensidad y su posible prolongación

Pese a los evidentes trastornos meteorológicos que ya se experimentan, los expertos advierten que “El Súper Niño” de 2026 aún no ha alcanzado su punto máximo de desarrollo. Las proyecciones indican que el clímax del fenómeno se concretará durante el transcurso del inminente verano, para luego comenzar una fase de decaimiento paulatino.

Sin embargo, el escenario a mediano plazo está lejos de brindar tranquilidad. La presencia de un enorme reservorio de agua cálida subsuperficial en los océanos y una atmósfera que no muestra indicios de desacoplamiento representan una bomba de tiempo climática. Sumado a un eventual nuevo calentamiento focalizado en la región de Sudamérica, estas variables podrían forzar la extensión del fenómeno mucho más allá del otoño de 2027.

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Cómo impactará en las temperaturas y las lluvias del 2027

El Súper Niño y cómo afectará al clima en los próximos meses

Los nuevos informes de la OMM detallaron que el drástico calentamiento del Pacífico tropical no solo influye en las marcas térmicas, sino que modifica de manera profunda los patrones de precipitación a escala mundial. En este contexto, los modelos predictivos trazan un panorama sumamente complejo para el corto y mediano plazo.

Si bien se espera atravesar un verano sofocante marcado por altas temperaturas, este calor extremo funcionará como combustible para la formación de tormentas eléctricas de inusitada intensidad. Asimismo, los especialistas alertan que los eventos extremos de lluvia, caracterizados por la caída de enormes caudales de agua en períodos muy cortos, podrían adelantarse y golpear con fuerza antes de la llegada del próximo invierno.