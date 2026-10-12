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Mundo | octubre 12, 2026 | 10:42 pm

Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos sobre el mar de Japón

El ejército surcoreano detectó el disparo de los proyectiles desde la zona de Pyongyang, los cuales recorrieron más de…
Luz Fondeville
Por Luz Fondeville

Productora audiovisual y editora. Escribo sobre información general, política y policiales. También me dedico a las transmisiones de…

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En una nueva demostración de poderío bélico, Corea del Norte disparó este lunes varios misiles que sobrevolaron más de 900 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. La maniobra, monitoreada de cerca por Seúl, Tokio y Washington, profundiza la crisis en la región tras la reciente explosión de una mina en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que dejó tres soldados surcoreanos heridos y aceleró los ensayos de nueva tecnología armamentista en ambos países

El régimen norcoreano disparó proyectiles de largo alcance desde la zona de Pyongyang, en respuesta a la tensión fronteriza y el complejo tablero diplomático regional.

La postura de Estados Unidos y la carrera armamentista de Corea del Norte

El comando militar estadounidense para el Pacífico rastreó la trayectoria de los proyectiles (dos, según sus propios registros técnicos) y emitió un mensaje de cautela para evitar un pánico regional. Washington aclaró oficialmente que los lanzamientos no representaron una amenaza inmediata “para el personal o el territorio de Estados Unidos, ni para nuestros aliados”.

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Sin embargo, el lanzamiento se inscribe en una peligrosa carrera tecnológica y armamentista entre ambas Coreas que se ha acelerado en las últimas semanas. Apenas el pasado 3 de octubre, Pyongyang probó un misil balístico de alcance medio equipado con inteligencia artificial, capaz de alterar su órbita de vuelo a baja altitud. Como respuesta directa, Seúl anunció días después el ensayo exitoso de un vehículo hipersónico planeador (HGV), un arma de última generación diseñada para impactar objetivos a una velocidad que supera en cinco veces la del sonido.

El factor Trump y el trasfondo diplomático

En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump emitió sorpresivos gestos de acercamiento hacia el régimen norcoreano y sugirió públicamente que podría concretar una reunión con el líder Kim Jong Un antes de fin de año. Esta repentina apertura diplomática encendió las alarmas en el gobierno de Seúl, ante el profundo temor de que Corea del Sur quede relegada en las futuras negociaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang.

El trasfondo de esta escalada permanente radica en una herida histórica: Corea del Norte y Corea del Sur se encuentran técnicamente en guerra desde hace más de siete décadas. El conflicto bélico finalizó en 1953 con la firma de un armisticio, pero las naciones nunca lograron sellar un tratado de paz definitivo.

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