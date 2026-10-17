El papa León XIV recibirá hoy el alta hospitalaria

El papa León XIV abandonará a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma, luego de que los médicos confirmaran que su evolución es favorable y que puede continuar la recuperación fuera del centro de salud.

La decisión se tomó tras evaluar los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico general. La oficina de prensa del Vaticano informó que los estudios respaldan la mejoría del pontífice, quien permanecía internado desde hacía cuatro días tras una intervención por un adenocarcinoma pulmonar.

Según el equipo médico, la recuperación posoperatoria avanza favorablemente y le permite al pontífice realizar sus actividades cotidianas de manera completamente independiente. El parte fue firmado por Luigi Carbone, médico personal de León XIV, y Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital romano.

Durante su internación, el papa mantuvo parte de su agenda de trabajo desde la habitación del hospital. También recibió a su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria como parte del proceso de recuperación.

El viernes se difundieron las primeras imágenes del pontífice después de la intervención. En ellas se lo vio de pie y sin ayuda mientras celebraba misa en una capilla improvisada en el décimo piso del Hospital Gemelli.

Una vez de regreso en el Vaticano, León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, según informó la Santa Sede.