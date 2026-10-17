Devoto, fin para una cárcel histórica de la Ciudad: radiografía de un operativo imponente, el impacto en presos y vecinos

El Gobierno trasladó a casi 1.200 internos en cuatro jornadas del operativo para cerrar la cárcel de Villa Devoto. El plan es completar la mudanza al nuevo penal bonaerense y avanzar con un proyecto urbanístico que contempla espacios verdes y viviendas.

El traslado de los presos de la cárcel de Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz ya está en marcha. Esta semana ya fueron reubicados 1.193 internos, en un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional que busca desocupar el penal porteño y avanzar con su cierre definitivo.

La primera tanda incluyó a 326 detenidos, mientras que el lunes fueron trasladados otros 283. El martes y miércoles se sumaron 292 cada día. El procedimiento está a cargo de un comando unificado que reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las cinco fuerzas federales, con controles para garantizar la seguridad durante los recorridos y el ingreso al nuevo establecimiento.

Durante la visita del Papa prevista a Devoto, quedarán alrededor de 80 internos.

Antes de comenzar la mudanza, el Gobierno había realizado una prueba de funcionamiento del complejo de Marcos Paz, en la que participaron unas 1.080 personas. La planificación contempla distintas etapas y el Ejecutivo todavía no informó una fecha precisa para completar el traslado.

Cómo será el operativo para terminar la mudanza

El destino de los internos es el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, que cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad y una capacidad prevista de 2.232 plazas. La puesta en funcionamiento del establecimiento permitirá concentrar allí a los presos que hoy permanecen alojados en Devoto.

El operativo incluye la evaluación de los perfiles de los detenidos, la organización de los recorridos y la coordinación entre las fuerzas que intervienen. Según la información difundida sobre el procedimiento, también se utilizan mecanismos de identificación y seguimiento para controlar cada movimiento.

La mudanza continuará de manera gradual. Una vez completado el traslado desde Devoto, también está previsto llevar a Marcos Paz a unos 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires que están a disposición de la Justicia nacional. Esto resolverá también el problema de superpoblación en los calabozos porteños.

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“Casi se cae un pedazo de cielo raso a unos familiares”

En diálogo con Del Plata, la esposa de un interno de Devoto lamenta que el traslado implicará más gastos en transporte, pero destaca que este penal está en condiciones de infraestructura riesgosas: “Me queda muy lejos, sí, pero vamos a hacer un esfuerzo para no dejarlo. Está portándose bien, está cumpliendo, estaba trabajando y estaba estudiando. Le sacaron todos los beneficios y cerraron la escuela hace rato, hace ya un año o un año y pico. Cerraron la escuela y salen solo los universitarios”

“Tuvo suerte una familia de que no les cayera un pedazo de cielorraso encima a los chicos. Sí, está muy deteriorada esta cárcel. Por eso, si el cambio es para mejor, bienvenido sea“, cierra sobre este proceso.

Qué quieren hacer con los terrenos de Devoto

Con el cierre de la cárcel se abre otra discusión: qué pasará con el predio ubicado en el barrio de Villa Devoto, donde el penal funciona desde 1927. El proyecto urbanístico previsto en un acuerdo entre Nación y Ciudad contempla destinar el 65% del terreno a espacios verdes y el 35% restante a viviendas, con edificios de hasta cinco pisos. La propuesta apunta a transformar las aproximadamente 4,6 hectáreas que ocupa el establecimiento en un nuevo sector urbano.

Otro de los temas pendientes es el reclamo del club General Lamadrid, ubicado junto a la cárcel. La institución busca recuperar terrenos para ampliar sus instalaciones deportivas y sumar espacio para los chicos y adolescentes que participan de sus actividades. Por el momento, no hay una definición oficial sobre si esa demanda será contemplada en el destino final del predio.

El cierre de Devoto marcará el final de una cárcel histórica de la Ciudad y el comienzo de una transformación que todavía tiene etapas por delante. Mientras el Gobierno avanza con el traslado de los internos, el futuro de los terrenos dependerá de cómo se concrete el acuerdo urbanístico y cuándo puedan ponerse en marcha las obras.