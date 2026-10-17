La despedida a Fernando Confessore: el último adiós y el mensaje de sus compañeros de TV

Familiares, amigos y colegas participan de la despedida del histórico meteorólogo de TN, que murió a los 58 años. Dominique Metzger, Guillermo Lobo y Paula García compartieron emotivos mensajes para recordarlo.

Familiares, amigos y compañeros de televisión despiden este sábado a Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN y eltrece que murió el viernes a los 58 años. El velatorio se realiza en la casa velatoria Zuccotti, ubicada en la avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ceremonia se extiende hasta las 14.

Los restos del especialista serán trasladados posteriormente al Cementerio de la Chacarita. Su muerte provoca una profunda conmoción entre quienes compartieron con él casi tres décadas de trabajo y entre los televidentes que acompañaron sus informes meteorológicos a lo largo de los años.

El dolor de Dominique Metzger al despedirlo en vivo

Una de las despedidas más emotivas se produjo durante la emisión de Telenoche, cuando Dominique Metzger recordó a su compañero y expresó la dificultad de afrontar la noticia frente a las cámaras.

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“Gran compañero. Te da bronca que los buenos se vayan tan pronto y él era una persona mil puntos, mil puntos”, expresó la conductora, visiblemente conmovida.

Metzger también hizo referencia al dolor de la familia del meteorólogo y al esfuerzo de sus compañeros para continuar con el trabajo en medio de la tristeza. “Es difícil ahora poder hablar, poder estar enteros por todos ustedes, que también sienten lo mismo, y por la familia, por sus hijas, por su mujer”, señaló durante el homenaje.

Guillermo Lobo recordó más de 30 años de amistad

Guillermo Lobo también le dedicó unas palabras en las redes sociales y recordó la relación que construyeron desde los primeros años de TN. El periodista compartió una fotografía de los comienzos del canal y destacó el vínculo personal que los unía.

“Vi crecer a tu familia y vos a la mía. Hace 33 años que compartimos juntos casi 3 horas por día”, escribió.

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En su mensaje, Lobo también resaltó la personalidad de Confessore y las experiencias compartidas durante tantos años de trabajo. “Quiero que sepan que sos un tipazo. Familiero, chiquilín al rato chinchudo y después chiquilín otra vez. Empezamos juntos en TN. Tantos sueños, tantos miedos, tantas ilusiones”, publicó.

TN

Paula García y el recuerdo de las mañanas compartidas

Paula García, quien compartía con Confessore las emisiones de los sábados por la mañana, también expresó su tristeza por la pérdida de su compañero. En su despedida, recordó las bromas, las risas y las conversaciones que formaban parte de la rutina en el canal.

“Voy a extrañar tus chistes, tus risas, los ruidos al aire, los zapateos en los títulos, los mates compartidos, esas conversaciones más profundas que teníamos”, escribió.

La periodista también destacó su trayectoria profesional y su calidad humana. “Fuiste un pionero en lo tuyo, un amante de lo que hacías y de tu hermosa familia pero por sobre todas las cosas un ser humano sencillo, querible y buenazo”, expresó antes de cerrar con una última despedida: “Te voy a extrañar mucho. Volá alto; cuidanos desde donde estés”.

El último adiós a un histórico de TN

Confessore trabajaba en Artear desde 1995 y llevaba tres décadas formando parte de TN. Además de sus informes sobre el clima, integraba el equipo de TN Campo y se había ganado un lugar entre los rostros reconocidos de la televisión argentina.

Su última aparición al aire fue el jueves 15 de octubre, durante el programa Nuestra tarde, conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber. En aquella emisión, el meteorólogo compartió un intercambio distendido con sus compañeros que, tras conocerse su muerte, adquirió un significado especial.

“Siempre estoy presente”, había dicho durante ese momento televisivo. La frase quedó entre los recuerdos de sus últimas horas en pantalla, mientras sus colegas y seres queridos lo despiden este sábado.