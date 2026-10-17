Axel Kicillof en el Día de la Lealtad: “Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan”

Axel Kicillof encabezó este sábado 17 de octubre de 2026 el acto por el Día de la Lealtad Peronista en el centro cultural y deportivo Juan Domingo Perón, en González Catán, partido de La Matanza. En el encuentro, organizado por el Partido Justicialista bonaerense, el mandatario provincial llamó a reorganizar al movimiento, cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y planteó la necesidad de construir una alternativa para las elecciones de 2027.

“Nos querían callar, nos querían esconder, nos querían terminar y acá estamos celebrando el Día de la Lealtad, celebrando a Perón y a Evita”, afirmó al comienzo de su discurso. También agradeció la participación de la militancia y destacó la presencia de quienes se acercaron al acto.

La jornada tuvo como ejes la reivindicación de la historia del peronismo, la defensa de la justicia social, las críticas al Gobierno nacional y el llamado a construir una propuesta política que permita al espacio volver a gobernar. Sobre el cierre, Kicillof se puso a disposición del partido para asumir las responsabilidades que demande ese proceso.

La justicia social y las críticas a Milei

Uno de los principales pasajes del discurso estuvo dedicado a cuestionar la concepción de libertad que sostiene el Presidente. Kicillof contrapuso ese enfoque con la tradición histórica del peronismo y sostuvo que la libertad no puede separarse de la igualdad de derechos y de las condiciones materiales de vida.

“¿Dónde está la verdadera libertad? Lo vuelvo a decir y el que dudaba, hoy después de tres años de este experimento ya lo sabe bien: sin justicia social no hay libertad verdadera, sin justicia social hay privilegios, explotación y desigualdad”, expresó.

El gobernador también cuestionó la definición de la justicia social como un robo, utilizada por Milei, y describió al actual escenario político como una etapa distinta para el peronismo. “Nos toca vivirlo en una Argentina gobernada por una expresión, probablemente la más payasesca, de la ultraderecha internacional”, sostuvo.

En esa línea, agregó que el país atraviesa un período en el que “quien lo gobierna dice que la justicia social es un robo y una aberración”. La crítica estuvo acompañada por una reivindicación de Perón como dirigente que, según planteó, comprendió el vínculo entre la libertad, la independencia nacional y los derechos sociales.

La reivindicación de Perón, Evita y Cristina Kirchner

Kicillof vinculó la conmemoración del 17 de octubre de 1945 con el origen y la consolidación del movimiento peronista. Al cumplirse 81 años de aquella movilización obrera, destacó su impacto en la ampliación de derechos y en la incorporación política de sectores históricamente excluidos.

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“81 años después seguimos celebrando porque ese día se produjo en Argentina una gesta histórica que nos cambió para siempre”, afirmó. Luego señaló que aquella jornada permitió que los sectores postergados tuvieran voz, derechos y participación política. Para el mandatario, el peronismo protagonizó una transformación que trascendió el siglo XX y continúa presente en la política argentina.

En ese recorrido histórico, reivindicó también a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Sobre la expresidenta, sostuvo que está “injustamente presa por defender nuestras banderas”, en referencia a su situación judicial, y la incluyó entre las figuras centrales de la historia reciente del movimiento.

El gobernador también citó una frase atribuida a Perón para ilustrar su concepción de la acción de gobierno: “No les prometí nada, pero les di absolutamente todo”. A partir de esa referencia, sostuvo que el peronismo debe recuperar la relación entre las promesas políticas y las respuestas concretas a las necesidades de la población.

Soberanía nacional y cuestionamientos a Estados Unidos

Otro tramo del discurso estuvo centrado en la política exterior y la autonomía de la Argentina. Kicillof advirtió sobre lo que definió como un reemplazo de la independencia económica por la dependencia y el colonialismo, y cuestionó el vínculo del Gobierno de Milei con Estados Unidos e Israel.

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“Argentina no puede y no va a recibir órdenes del extranjero, de Estados Unidos o de Israel”, afirmó. En ese mismo pasaje, lanzó una de sus críticas más duras contra el Presidente al cuestionar su relación con Donald Trump.

El mandatario bonaerense relacionó esa posición con la defensa de la soberanía política y económica, dos principios que presentó como parte de la tradición histórica del peronismo. Su planteo fue que el país debe conservar la capacidad de decidir su propio rumbo, en lugar de subordinar sus decisiones a intereses externos.

La gestión bonaerense

En otro tramo, Kicillof defendió la actuación de su administración frente a las políticas nacionales y sostuvo que la provincia mantuvo su presencia en distintos conflictos sociales, laborales y educativos desde el inicio de la gestión de Milei.

“Desde el día 1 del gobierno de Milei estuvimos en la calle acompañando a los que luchan”, afirmó, al enumerar entre los sectores acompañados a trabajadores, mujeres, empresarios, estudiantes, investigadores y docentes.

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También mencionó acciones vinculadas con la provisión de medicamentos, la apertura de centros universitarios y la realización de obras públicas y escuelas. Presentó esas medidas como parte de una orientación política diferente de la que impulsa la Casa Rosada.

El discurso buscó así vincular la identidad histórica del peronismo con las políticas que lleva adelante la administración provincial. Kicillof planteó que la defensa del trabajo, la educación, la producción y los derechos sociales debe formar parte de la alternativa que el movimiento construya para el próximo año.

El mensaje hacia 2027 y la interna peronista

El llamado a construir una alternativa electoral fue uno de los puntos centrales de la intervención. Kicillof pidió que la conmemoración funcione como punto de partida para organizar al peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y superar las diferencias internas en torno a un objetivo común.

“Que este 17 de octubre sea la largada para ese triunfo que nos espera en el 2027”, expresó. También sostuvo que el movimiento debe estar a la altura del contexto político y actuar de acuerdo con los principios de su doctrina.

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En el cierre, reconoció que el peronismo enfrenta a un adversario con recursos y respaldo internacional, y llamó a concentrar los esfuerzos en esa disputa. En ese marco, apeló a una de las consignas tradicionales del movimiento: “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Finalmente, dejó abierta su participación en el armado político que se proyecta para el año próximo. “Cuentan conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país, para asumir las responsabilidades que tocan”, afirmó. Y concluyó con una definición sobre el objetivo electoral: “El peronismo va a volver a gobernar el año que viene, hay que representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”.

El encuentro se realizó en el centro cultural y deportivo Juan Domingo Perón, en La Matanza, con la participación de dirigentes, funcionarios y militantes del peronismo bonaerense. Antes del discurso del gobernador, hablaron la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente local, Fernando Espinoza.

Durante la intervención de Magario, parte del público coreó “¡Axel Presidente!”, en una escena que volvió visible la discusión sobre los liderazgos del espacio con vistas a 2027. La vicegobernadora planteó la necesidad de construir una conducción capaz de llevar al peronismo nuevamente al Gobierno nacional.

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Antes del comienzo, el excombatiente de Malvinas Fabio Santana entregó a Kicillof una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”. Luego se entonó el Himno Nacional.

La conmemoración se desarrolló en paralelo con otros encuentros del peronismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una señal de que los distintos sectores del movimiento eligieron realizar actividades por separado. Entre ellos se anunciaron una convocatoria de La Cámpora frente al domicilio de Cristina Kirchner, una reunión de intendentes en Moreno y un encuentro de la CGT en su sede de Azopardo.

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