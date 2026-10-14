Gira en EEUU: Milei llegó a Washington para respaldar a Trump  y condenar la ola mundial de antisemitismo

El presidente Javier Milei aterrizó a las 8.41 en la Base Andrews de Maryland para iniciar su viaje número 20 a Estados Unidos con el objetivo de respaldar la gestión de Donald Trump. El mandatario arribó a la capital estadounidense acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. En la pista militar fue recibido por el embajador argentino Alec Oxenford.

La reducida comitiva oficial se alojará en el hotel Carlton, ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca. La estadía de unas 60 horas en Washington estará enfocada en la defensa del plan de ajuste y la condena al antisemitismo.

Encuentros empresarios y la Gala Hispana en Washington

La agenda oficial del Jefe de Estado arranca a las 18.15 con una audiencia privada junto al desarrollador argentino Andy Kleinman. El empresario es reconocido en la industria global por crear los videojuegos oficiales de James Bond y del Mundial FIFA 2026.

Posteriormente, el Presidente mantendrá un encuentro clave con Harold Hamm, fundador de la compañía petrolera Continental Resources. La firma norteamericana cuenta con inversiones activas en Vaca Muerta y contratos energéticos estratégicos en Venezuela.

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Javier Milei y Eduardo Bolsonaro.

Hacia las 20, Javier Milei ingresará al auditorio Andrew W. Mellon para convertirse en la figura principal de la Gala Hispana. En el evento recibirá una distinción por su liderazgo global en el marco de la Herencia Hispana.

Durante el cocktail, el mandatario argentino mantendrá un mano a mano con Eduardo Bolsonaro, una de las figuras clave de la política brasileña frente al gobierno de Lula da Silva. Se espera un encendido discurso presidencial centrado en el ajuste económico.

Disertación en la Cámara de Comercio y el guiño a la Casa Blanca

La actividad económica continuará en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde la élite empresarial norteamericana se reunirá para escuchar al jefe de Estado argentino. En ese ámbito recibirá el premio Campeón Mundial de la Libre Empresa.

La apertura del encuentro estará a cargo de Chris Wright, secretario de Energía del gobierno de Donald Trump. El funcionario trabaja para frenar el impacto de la suba internacional del precio del petróleo en el mercado doméstico estadounidense.

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En su exposición titulada “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”, Javier Milei defenderá las reformas estructurales del Gobierno ante inversores que siguen atentos la evolución de los indicadores locales.

Acto contra el antisemitismo y el cierre de la gira

Tras la actividad corporativa, la comitiva se trasladará a la Embajada de Argentina en la zona de Dupont Circle. Allí se montará un acto multilateral para repudiar los ataques antisemitas tras la ofensiva de Hamas contra Israel.

La ceremonia está organizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, encabezada por Marcelo Mindlin. El evento contará con la presencia confirmada del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial estadounidense.

El encuentro diplomático reunirá a representantes latinoamericanos ante la Casa Blanca, aunque se confirmó la ausencia de las delegaciones de Brasil y México. Tras cumplir con todas las actividades oficiales, Javier Milei emprenderá su viaje de regreso a Buenos Aires el próximo 15 de octubre.