Salud del Papa: “Su recuperación está progresando normalmente”

El papa León XIV evoluciona de manera favorable tras la operación de cáncer de pulmón y ya camina por su habitación de la décima planta del Hospital Universitario Agostino Gemelli.

Hospital Universitario Agostino Gemelli.

El primer reporte médico postoperatorio fue difundido este miércoles por la Santa Sede tras someter al pontífice a nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax programada. Los estudios clínicos mostraron valores dentro del rango esperado para la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, según detallaron los cirujanos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

Los detalles del parte médico y la rutina en la clínica

“Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente: los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”, informaron los especialistas. El equipo médico indicó que el Santo Padre recibió fisioterapia respiratoria de rutina, reanudó la alimentación habitual y ya tomó el desayuno y el almuerzo en su habitación privada.

La intervención quirúrgica duró 90 minutos dentro de un procedimiento videoasistido de tres horas de quirófano en el centro médico de Roma. El examen histológico realizado durante la operación confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, calificado por el vocero vaticano Matteo Bruni como una cirugía exitosa sin complicaciones.

Recomendado para ti Alarma por los suicidios en Argentina: crecen los casos y el impacto de las políticas públicas queda bajo la lupa

Análisis de ganglios y evaluación de posibles tratamientos

En los próximos días, los patólogos analizarán el material extraído en la intervención junto a los ganglios linfáticos para descartar la propagación de células malignas. El informe preliminar no hizo mención a tratamientos complementarios como quimioterapia o inmunoterapia, a la espera de los resultados finales sobre el estadio de la enfermedad.

El especialista en oncología Stephen Liu, del Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown, explicó que se requiere determinar si existían otros nódulos afectados. Por su parte, la vocera de la American Lung Association, Juanita Mora, destacó que la detección precoz del adenocarcinoma permite tasas de supervivencia de entre el 80 y el 98 por ciento.

Oraciones en el Vaticano y la lectura de su homilía

Mientras el pontífice continúa internado, el cardenal Luis Antonio Tagle presidió en la basílica vaticana la misa de cierre del encuentro por los diez años de Amoris laetitia. El obispo leyó el mensaje preparado por León XIV antes de ser hospitalizado y encabezo las oraciones de los fieles por un pronto y completo restablecimiento del Santo Padre.

La señal televisiva de la Santa Sede transmitió rezos continuos en la mañana, mientras se estima que el Papa permanecerá hospitalizado en el Gemelli durante una semana.