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Deportes | octubre 14, 2026 | 1:06 pm

El emotivo recuerdo del Tano Ricci, ex mánager de Roña Castro: “Era un gladiador y muy solidario”

Emotivo testimonio en Radio Del Plata del representante histórico de Roña Castro.
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Producción de contenidos digitales y redacción para medios digitales. Desarrolla proyectos enfocados en la comunicación…

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El ex mánager y apoderado de Jorge Roña Castro, Enrique Tano Ricci, expresó su profunda tristeza en Radio Del Plata tras la partida del histórico boxeador y aseguró que “era un gladiador y muy solidario que siempre estaba para ayudar”. En diálogo exclusivo con Alfredo Scoccimarro en el programa Mesa Chica, el empresario recordó los 14 años en los que acompañó al santacruceño tanto en sus momentos de gloria deportiva como en las etapas más complejas de su vida.

El representante detalló que conoció al pugilista entre 2002 y 2003 en su pizzería y desde ese instante entablaron una amistad entrañable que los llevó a firmar contratos millonarios con el mítico promotor Don King.

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Durante la entrevista en Radio Del Plata, el Tano Ricci revivió gestos cotidianos que demostraban la calidad humana del ex campeón de la AMB. Recordó una noche en que Roña Castro suspendió su asistencia a un casamiento familiar para concurrir a un evento infantil en Isidro Casanova. El boxeador había aceptado reemplazar a última hora a Martín Palermo para no defraudar a un grupo de chicos de cinco años que lo esperaban en un club de barrio para sacarse fotos y firmar autógrafos.

“Él era un ídolo popular con la simpleza de querer ayudar”, afirmó su histórico apoderado, quien además reveló el origen de sus apodos. El seudónimo Roña nació a los 14 años en Caleta Olivia por su carácter peleador, mientras que el de Locomotora se lo asignaron en Buenos Aires por su estilo para ir siempre al frente.

La ayuda social en los merenderos y el trabajo en las cárceles

El ex mánager destacó que en sus últimos años el ex deportista estaba profundamente preocupado por la situación económica y la concurrencia a los comedores. Desde su gimnasio abastecía de alimentos a múltiples centros comunitarios junto a su colaborador Jorge Cubilla. Asimismo, Tano Ricci repasó las campañas solidarias realizadas junto a Carlos Bilardo cuando ocupaba la Secretaría de Deportes, visitando unidades penitenciarias para organizar exhibiciones de boxeo e incentivar la práctica deportiva entre los internos.

En ese marco, rememoró cuando lograron la autorización judicial para trasladar al boxeador Sotelo desde el penal hasta San Miguel para protagonizar una pelea oficial en un hito inédito para el deporte nacional.

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Récord de 90 nocauts y la inolvidable anécdota con Néstor Kirchner

A lo largo de su carrera sobre el cuadrilátero, Jorge Roña Castro acumuló un récord impresionante de 130 peleas ganadas, con 90 victorias por la vía del nocaut, ganándose el respeto de entrenadores legendarios como Amílcar Brusa. Durante la charla, Alfredo Scoccimarro y el entrevistado recordaron la estrecha relación que el pugilista mantenía con el ex presidente Néstor Kirchner, a quien visitaban frecuentemente en la Casa Gobierno y en la Quinta de Olivos.

El Roña" Castro repartió regalos en Olivos, en el cumpleaños de Kirchner - Infobae

En una de esas visitas para el cumpleaños del mandatario, el santacruceño mantuvo un divertido cruce cuando le mostraron el histórico auto de Juan Domingo Perón. “Yo no soy Gatica”, le dijo el boxeador a Néstor Kirchner, a lo que el mandatario respondió entre risas: “Yo tampoco soy Perón, vení a sacarte la foto”. El conmovedor testimonio en Radio Del Plata cerró con el compromiso de mantener vivo el legado solidario de una de las máximas leyendas que dio el boxeo argentino.

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