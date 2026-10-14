Natalia de la Sota reclamó más firmeza frente a Milei: “Los gobernadores tienen que decirle que no”

El rumbo económico del Gobierno nacional y el acompañamiento de los mandatarios provinciales a sus iniciativas fueron algunos de los principales cuestionamientos de Natalia de la Sota, diputada nacional del Partido Justicialista e integrante del bloque Defendamos Córdoba. La legisladora criticó el impacto social del ajuste, reclamó una mayor firmeza frente al presidente Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de las políticas económicas, hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa Chica.

Al referirse a la situación económica, De la Sota puso el foco en la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de unidades productivas. “Cuando uno ve los números dan miedo: casi 500 mil empleos registrados menos en todo el país, 30 mil unidades productivas menos”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó el retiro del Estado de áreas como la salud, la educación, el trabajo y la producción, y remarcó que su preocupación es que el 80% de la población viva cada vez peor.

La diputada también apuntó contra el oficialismo cordobés por su respaldo a las iniciativas de la Casa Rosada. “Acompañaron la Ley Bases y cada iniciativa de este gobierno a cambio de nada”, afirmó. Si bien reconoció la necesidad de mantener una relación institucional con el Gobierno nacional, cuestionó los resultados para la provincia y aseguró que Córdoba no obtuvo beneficios que mejoraran la situación de sus habitantes.

En esa línea, De la Sota les reclamó a los gobernadores que adopten una postura más firme frente a Milei y no acompañen automáticamente sus propuestas. “Los gobernadores tienen que decirle que no a Milei, se tienen que animar, hasta por su población en cada una de sus provincias”, expresó. Además, advirtió sobre la responsabilidad de los diputados en las próximas votaciones y pidió que no busquen excusas para respaldar al oficialismo.

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Otro de los ejes de sus críticas fue el presupuesto universitario y el DNU 70/2023. Según señaló, las universidades necesitan 11 billones de pesos, mientras que el presupuesto contempla 7 billones. La legisladora sostuvo que la diferencia afecta los salarios docentes, las becas universitarias, la ciencia y la tecnología. También reclamó que el Congreso rechace el decreto, al considerar que viola la división de poderes y debilita a la industria y a las pymes.

De cara a la reorganización del peronismo, De la Sota cuestionó las discusiones centradas exclusivamente en la dirigencia y reclamó que el espacio priorice los problemas cotidianos de la población. “¿Quieren trabajar en eso o se sigue hablando de la política entre la política nomás?”, planteó. Como alternativa, propuso un pacto de diez puntos que incluya trabajo, educación, producción, recursos naturales y relaciones internacionales, con acuerdos básicos que permitan discutir las diferencias restantes.

Por último, la diputada destacó la construcción de Defendamos Córdoba como un espacio con proyección provincial y nacional, y reivindicó la importancia de incorporar la mirada del interior a la discusión política. “La mirada del interior y del peronismo del interior es muy importante: no todo empieza y termina en Buenos Aires”, afirmó. También se refirió al peso de su apellido en su trayectoria política y señaló: “Uno hereda las simpatías, pero también hereda las antipatías, así que no es fácil. Nadie me regaló nada”.