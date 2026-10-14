Brasil, cada vez más caro: cuánto deberán gastar los argentinos en el verano 2027

Los paquetes turísticos cuestan entre un 30% y un 40% más que en la temporada anterior. La incertidumbre económica frena algunas reservas y abre una oportunidad para los destinos nacionales.

Organizar las vacaciones en Brasil exigirá un presupuesto mayor durante el verano de 2027. El incremento de los precios turísticos, impulsado por la apreciación del real y la aceleración de la inflación, comienza a influir en las decisiones de los argentinos que tienen al país vecino entre sus principales opciones para descansar.

Las estimaciones de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) ubican la suba de los paquetes entre el 30% y el 40% interanual. Su presidente, Ezequiel Barberis, destacó que el destino mantiene un lugar importante entre las preferencias nacionales, tanto por tradición como por el deseo de conocer sus atractivos.

El presupuesto de las vacaciones, bajo presión

El gasto de un viaje no termina con la compra de los pasajes y la reserva del alojamiento. Las comidas en la playa, las excursiones y las distintas actividades durante la estadía también forman parte de los costos que deben contemplar quienes eligen Brasil para el verano.

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A esta situación se suma el movimiento del mercado cambiario brasileño. Después de la primera vuelta electoral, el real registró una apreciación cercana al 5%. Una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en el balotaje podría profundizar esa tendencia y sumar presión sobre los gastos de los turistas argentinos.

Las reservas, pendientes del escenario económico

La incertidumbre sobre la evolución de la economía brasileña ya tiene un efecto en el comportamiento de los viajeros. Según lo observado por las agencias, las búsquedas y las reservas atraviesan una pausa mientras los potenciales turistas esperan señales más claras después de la segunda vuelta electoral.

La evolución de los precios será determinante para quienes todavía no definieron dónde pasarán sus vacaciones. En ese escenario, los destinos argentinos encuentran una oportunidad para atraer a quienes evalúan alternativas frente al aumento de los costos en el exterior.

El panorama para la próxima temporada dependerá, en parte, de cómo evolucionen el real y la inflación en Brasil. Mientras tanto, el mayor presupuesto necesario para viajar obliga a los argentinos a revisar sus planes antes de confirmar sus reservas.