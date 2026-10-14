Subte Línea F: cuándo comienzan las obras, qué recorrido tendrá y cuánto tardará su construcción

La Ciudad de Buenos Aires abrió la licitación pública para construir la Línea F del subte, un megaproyecto de 12 estaciones que demandará una inversión de USD 1.500 millones. El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, confirmó que dos consorcios nacionales e internacionales presentaron ofertas formales para adjudicarse la obra antes de fin de año.

El plan oficial contempla iniciar los trabajos en enero para conectar el sur con el norte de la capital en un plazo de seis años. La partida plurianual cuenta con el aval de 55 legisladores sobre un total de 60.

Estaciones clave, tecnología tuneladora y obras en Constitución

El funcionario catalogó al proceso como la licitación de obra pública más grande del país y comparó su presupuesto con el Paseo del Bajo, que costó USD 730 millones. La cabecera sur estará ubicada en el barrio de Barracas, cerca de La Boca, desde donde comenzarán las primeras excavaciones junto a las paradas de Constitución y Cochabamba.

En la zona de Constitución, el Ejecutivo porteño ya inició intervenciones en el espacio público para retirar las terminales de colectivos sobre la calle Brasil y construir un parque peatonal. Asimismo, se ampliará la vereda de la calle Hornos, debajo de la cual se instalará la estación principal. Para avanzar a un ritmo de 300 a 500 metros mensuales se utilizará una máquina tuneladora.

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El empalme con la Línea B y la expropiación en Corrientes y Callao

La nueva traza subterránea proyecta una combinación estratégica con la Línea B en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao. El diseño prevé ubicar el hall de acceso dentro de un inmueble. La propuesta técnica contempla preservar la continuidad de la tradicional librería Zivals en esa esquina. La Ciudad evaluará expropiar el edificio a valor de mercado para concentrar allí los ascensores y escaleras mecánicas.

Pablo Bereciartua contrapuso este despliegue con los plazos de la Línea H, que demoró 17 años en completarse, argumentando que la tecnología actual evitará romper la superficie de las calles.

Trambús eléctrico y el Anillo Pampa para el corredor norte

En paralelo a la red subterránea, el gobierno porteño confirmó que en diciembre comenzará a circular el Trambús eléctrico entre los barrios de Pompeya, Acoyte y Rivadavia, Pacífico y el Aeroparque Jorge Newbery. Este sistema de transporte movilizará a 60 mil pasajeros por día y utilizará semáforos inteligentes conectados con las unidades para otorgar prioridad de paso y elevar un 30% la velocidad promedio.

Por otro lado, en marzo se inaugurará el Anillo Pampa, una estructura de una cuadra y media de diámetro que llegará importada desde China para instalarse junto a la autopista Lugones y las vías del tren Belgrano Norte. La obra incluirá pasarelas peatonales, bicisendas, miradores y una recova, complementando los puentes sobre el corredor norte cerca del club River Plate, la Ciudad Universitaria y el Parque de la Innovación.