Subsidios y Reforma: el Gobierno aprobó créditos del BID por US$ 1300 millones

Anuncio
Miércoles 14 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ BUENOS AIRES: 14°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CABA: 15°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA PAMPA: 11°C · Mayormente despejado · Viento 3 km/h · Hum. 87% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHACO: 18°C · Parcialmente nublado · Viento 11 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ CóRDOBA: 12°C · Parcialmente nublado · Viento 6 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTA FE: 16°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ ENTRE RíOS: 15°C · Mayormente despejado · Viento 16 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MENDOZA: 12°C · Parcialmente nublado · Viento 1 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ SAN JUAN: 14°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SAN LUIS: 11°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 18 km/h · Hum. 82% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA RIOJA: 15°C · Chubascos leves · Viento 10 km/h · Hum. 77% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CATAMARCA: 15°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 83% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ TUCUMáN: 14°C · Llovizna leve · Viento 6 km/h · Hum. 94% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 16°C · Llovizna leve · Viento 6 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ SALTA: 12°C · Llovizna leve · Viento 3 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ JUJUY: 8°C · Sensación 6°C · Llovizna leve · Viento 10 km/h · Hum. 97% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ CORRIENTES: 18°C · Mayormente despejado · Viento 9 km/h · Hum. 87% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MISIONES: 20°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ FORMOSA: 19°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ NEUQUéN: 13°C · Sensación 11°C · Mayormente despejado · Viento 11 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ RíO NEGRO: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 13 km/h · Hum. 85% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHUBUT: 10°C · Sensación 8°C · Parcialmente nublado · Viento 10 km/h · Hum. 89% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.535,00 ☁ SANTA CRUZ: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 20 km/h · Hum. 64% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 9°C · Parcialmente nublado · Viento 1 km/h · Hum. 74%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Economía | octubre 14, 2026 | 11:04 am

Subsidios y Reforma: el Gobierno aprobó créditos del BID por US$ 1300 millones

Oficializan desembolsos clave del BID para subsidios energéticos y la reforma estatal.
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Producción de contenidos digitales y redacción para medios digitales. Desarrolla proyectos enfocados en la comunicación…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

El gobierno de Javier Milei aprobó oficialmente dos operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto total de US$ 1.300 millones destinados a sostener la tarifa de gas en sectores vulnerables y financiar la reestructuración del aparato estatal.

El endeudamiento oficial quedó formalizado este miércoles mediante la publicación de los decretos 1177 y 1178 en el Boletín Oficial. Las normativas llevaron las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Anuncio

La primera partida autorizada por el Poder Ejecutivo consta de un monto directo de US$ 500 millones. El objetivo central del programa consiste en resguardar el consumo de energía en los hogares de menores ingresos y otorgar sostenibilidad al esquema fiscal.

El alcance del crédito para el consumo de gas y garrafas

Según precisaron los informes técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, la inyección económica beneficiará de forma directa a 1,2 millones de familias que reciben asistencia en el consumo de gas de red.

Asimismo, la medida alcanzará a unos 3,5 millones de usuarios que dependen del gas licuado de petróleo en garrafas. La iniciativa busca mantener la progresividad en la quita de subsidios sin desproteger a los sectores más golpeados.

Las condiciones financieras establecen un plazo de desembolso extendido de cuatro años y la devolución en cuotas semestrales a lo largo de un período de 25 años. El convenio otorga un lapso de gracia de cinco años y medio para abonar la primera cuota de capital.

Anuncio

En cuanto a la tasa de interés, los pagos se calcularán sobre la base SOFR más el margen aplicable a las operaciones de capital ordinario del organismo multinacional. Además, el pacto reconoce retroactivamente gastos realizados desde el 28 de abril de 2026 por hasta US$ 100 millones.

Financiación para la reforma y modernización del Estado

En paralelo, el segundo decreto publicado en el Boletín Oficial habilita una línea de crédito condicional para proyectos de inversión que contempla un tope total de US$ 800 millones.

Para la fase inicial del proyecto denominado Transformación del Estado Nacional I, la Argentina recibirá un desembolso inmediato de US$ 300 millones. Los recursos se volcarán a la digitalización de trámites y al desarrollo de infraestructura tecnológica.

El programa abarca la modernización integral de la gestión del empleo público y la optimización en la administración de las partidas estatales. Esta línea estratégica se encuentra enmarcada dentro del plan de cooperación bilateral fijado entre el organismo y la Argentina para el período 2025-2028.

Anuncio
En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo