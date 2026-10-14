Subsidios y Reforma: el Gobierno aprobó créditos del BID por US$ 1300 millones

El gobierno de Javier Milei aprobó oficialmente dos operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto total de US$ 1.300 millones destinados a sostener la tarifa de gas en sectores vulnerables y financiar la reestructuración del aparato estatal.

El endeudamiento oficial quedó formalizado este miércoles mediante la publicación de los decretos 1177 y 1178 en el Boletín Oficial. Las normativas llevaron las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

La primera partida autorizada por el Poder Ejecutivo consta de un monto directo de US$ 500 millones. El objetivo central del programa consiste en resguardar el consumo de energía en los hogares de menores ingresos y otorgar sostenibilidad al esquema fiscal.

El alcance del crédito para el consumo de gas y garrafas

Según precisaron los informes técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, la inyección económica beneficiará de forma directa a 1,2 millones de familias que reciben asistencia en el consumo de gas de red.

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Asimismo, la medida alcanzará a unos 3,5 millones de usuarios que dependen del gas licuado de petróleo en garrafas. La iniciativa busca mantener la progresividad en la quita de subsidios sin desproteger a los sectores más golpeados.

Las condiciones financieras establecen un plazo de desembolso extendido de cuatro años y la devolución en cuotas semestrales a lo largo de un período de 25 años. El convenio otorga un lapso de gracia de cinco años y medio para abonar la primera cuota de capital.

En cuanto a la tasa de interés, los pagos se calcularán sobre la base SOFR más el margen aplicable a las operaciones de capital ordinario del organismo multinacional. Además, el pacto reconoce retroactivamente gastos realizados desde el 28 de abril de 2026 por hasta US$ 100 millones.

Financiación para la reforma y modernización del Estado

En paralelo, el segundo decreto publicado en el Boletín Oficial habilita una línea de crédito condicional para proyectos de inversión que contempla un tope total de US$ 800 millones.

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Para la fase inicial del proyecto denominado Transformación del Estado Nacional I, la Argentina recibirá un desembolso inmediato de US$ 300 millones. Los recursos se volcarán a la digitalización de trámites y al desarrollo de infraestructura tecnológica.

El programa abarca la modernización integral de la gestión del empleo público y la optimización en la administración de las partidas estatales. Esta línea estratégica se encuentra enmarcada dentro del plan de cooperación bilateral fijado entre el organismo y la Argentina para el período 2025-2028.