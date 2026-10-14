El mensaje del papa León XIV tras haber sido operado: “Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro”

El papa León XIV reapareció con un contundente mensaje tras ser intervenido quirúrgicamente de un cáncer de pulmón y sentenció que “sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro”. La declaración oficial fue leída este miércoles en la Plaza San Pedro por el cardenal Luis Antonio Tagle en el marco del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

En la homilía difundida desde el Vaticano, el Santo Padre remarcó con firmeza las virtudes centrales de la unión matrimonial, a la que definió como una alianza afectiva, espiritual y sacrificial. La misa institucional congregó a miles de fieles poco después de confirmarse la evolución médica del Pontífice tras la extirpación de un tumor maligno.

El texto papal colocó el eje central en la urgencia de construir relaciones humanas basadas en el amor y la solidaridad comunitaria. Para fundamentar la posición de la Iglesia, el escrito retomó las enseñanzas de San Pablo sobre la caridad y advirtió que cualquier talento individual pierde su valor cuando no existe la capacidad de amar.

El amor familiar como pilar frente a la cultura de la división

“No estamos hechos para esto”, sostuvo la alocución pontificia al reflexionar sobre aquellas personas que eligen vivir distanciadas de sus semejantes sin consolidar lazos genuinos. En ese mismo sentido, el documento vaticano insistió en que el afecto sincero debe erigirse como la guía principal para la convivencia pacífica.

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La Santa Sede remarcó que la educación afectiva no es un proceso que se improvise ni puede resolverse mediante un curso breve antes del casamiento. Rescatando pasajes doctrinales expuestos por Francisco, la homilía recordó que la preparación para el matrimonio comienza desde el mismo momento del nacimiento de cada ser humano.

El Pontífice enfatizó que la vida en el hogar, con sus inevitables dificultades, errores y alegrías cotidianas, constituye el primer espacio real de aprendizaje de los afectos. Por este motivo, pidió un reconocimiento explícito al esfuerzo diario de quienes sostienen sus casas en contextos económicos y sociales adversos.

Acompañamiento a los sectores vulnerables y oración en el hogar

El documento leído por el cardenal Luis Antonio Tagle señaló que la estructura familiar debe convertirse en un refugio para las parejas jóvenes, los padres en etapa de crianza y los adultos mayores. Asimismo, la Iglesia pidió que las personas atravesadas por crisis severas no queden expuestas a prejuicios ni condenas sociales.

Luis Antonio Tagle.

“Por muy herida que esté la familia, siempre puede crecer empezando por el amor”, citó el texto difundido en la Plaza San Pedro. Por otro lado, la homilía cuestionó con dureza la pérdida gradual de la costumbre de rezar en las casas antes de las comidas o al finalizar la jornada.

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La Santa Sede ratificó que la oración compartida y los sacramentos resultan herramientas indispensables para superar las dificultades que serían complejas de atravesar en soledad. Ante este escenario, la Iglesia exhortó a los fieles a recuperar los espacios comunitarios y sostener la Eucaristía dominical como pilar de la fe.

Defensa de la vida y encomienda a la Sagrada Familia

En el tramo final del documento, la máxima autoridad de la Iglesia vinculó el afecto doméstico con el respeto irrestricto por la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El escrito retomó las definiciones de Francisco para alentar la formación de hogares abiertos a la vida y enfocados en la educación de los hijos.

La ceremonia concluyó con un pedido explícito para encomendar a todas las familias del mundo a la Sagrada Familia de Nazaret. El rezo final elevó una súplica colectiva para que las viviendas se mantengan como espacios de comunión, fe y aprendizaje, al margen de la violencia, el rechazo y la división.