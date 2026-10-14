Ranking de Inflación: Argentina quedó segunda en América Latina con el 1,9% en septiembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC registró una variación mensual del 1,90% en la Argentina durante septiembre, alcanzando el segundo valor más bajo del año en el ámbito nacional.

Pese a ubicarse por debajo del umbral del 2%, el relevamiento comparativo con las principales economías de América Latina expone la fuerte disparidad que persiste entre la dinámica de precios local y la del resto de la región. Con el indicador de septiembre, la Argentina ocupó el segundo lugar del ranking regional de inflación mensual, situándose únicamente por detrás de Venezuela, que encabezó el listado con un registro del 8,40%.

Las posiciones en el ranking de precios regional

El dato oficial del INDEC coincidió con las previsiones del mercado y mostró un leve incremento respecto del 1,7% anotado en agosto, que había significado la variación más baja de los últimos 14 meses. El tercer escalón de la nómina regional le correspondió a Guatemala, donde el Banco de Guatemala (Banguat) midió una suba mensual del 1,18%.

De un total de 15 países relevados en el estudio, únicamente tres naciones mostraron un IPC superior al 1% durante el noveno mes del año. Los doce países restantes de la muestra regional registraron aumentos de precios ubicados por debajo del 1% mensual.

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Bolivia inició el grupo de países con variaciones inferiores a la unidad al marcar un 0,85%, seguida de cerca por Brasil, que anotó un 0,82% según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En la sexta posición del ordenamiento figuró Uruguay, con un IPC mensual del 0,54%, cifra que representa menos de la cuarta parte del indicador registrado en la plaza argentina.

Países con variaciones menores al medio punto

La nómina de países con registros moderados continuó con Honduras con un 0,48%, El Salvador con un 0,45%, México con un 0,42% y Chile con un 0,40%. Más abajo se posicionaron Colombia, con un 0,37%, y República Dominicana, que marcó un 0,33% de acuerdo con el informe oficial del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En suma, nueve de las quince naciones consideradas en la comparación latinoamericana tuvieron variaciones mensuales inferiores al 0,5%. Los escalones con menor incremento de precios del mes pertenecieron a Perú con un 0,14%, Costa Rica con un 0,11% y Paraguay con un 0,10%.

De este modo, el registro inflacionario argentino de septiembre resultó 19 veces superior al dato registrado en el mercado paraguayo. Ciertas economías como Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá no fueron incorporadas a la nómina debido a la falta de publicaciones oficiales al momento del relevamiento.

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La distancia con los países limítrofes y la proyección del mercado

Al extender la comparación a los primeros nueve meses de 2026, la Argentina acumuló un IPC del 23,60%, manteniéndose en la segunda colocación regional detrás del 225,30% alcanzado por Venezuela. En la medición interanual de los últimos doce meses, el indicador argentino trepó al 33,40%, consolidando la brecha con los socios comerciales del Mercosur y la región.

Entre las naciones limítrofes, la inflación acumulada entre enero y septiembre mostró a Bolivia con un 3,88%, a Brasil con un 3,95%, a Chile con un 4,00% y a Uruguay con un 4,21%. En este marco, la suba de precios registrada en la Argentina durante los tres primeros trimestres del año representó casi seis veces el promedio acumulado por sus vecinos directos.

Paraguay presentó el guarismo acumulado más reducido del bloque limítrofe con un 1,90% en nueve meses. En el acumulado interanual, la distancia se estira aun más, dado que Bolivia registró un 5,70%, Uruguay un 4,68%, Brasil un 4,58% y Chile un 4,10%.

Paraguay cerró la medición interanual con un 1,70%, un valor casi veinte veces menor al número informado por el INDEC argentino. Fuera de la zona limítrofe, Colombia acumuló un 5,74% en el año y un 6,29% interanual, mientras que Honduras sumó un 5,29% y un 6,28% respectivamente.

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En el extremo opuesto, Costa Rica anotó una deflación acumulada del 0,39% en nueve meses y un ajuste interanual de apenas el 0,34%. Por su parte, Venezuela se ubicó en una escala aislada con una tasa interanual del 465,60%, cifra casi catorce veces mayor a la argentina.

De cara al cierre del año, los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que coordina el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectan un IPC del 1,7% para octubre y una pauta anual estimada entre el 30% y el 30,3%.