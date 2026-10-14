Santiago Hardie pidió respetar las alertas del SMN: “Si hay alerta naranja, significa quedarse en casa”

Las alertas meteorológicas son una herramienta clave para prevenir riesgos y proteger vidas frente a las tormentas severas. En ese sentido, Santiago Hardie, director ejecutivo de AFE del Ministerio de Seguridad Nacional, pidió a la población que respete las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y evite circular cuando las condiciones climáticas lo requieran: “Cuando el Servicio Meteorológico emite una alerta naranja, eso significa que se queden en sus casas, que no salgan a las rutas y que la tomen en serio”, remarcó, hoy en diálogo con Nuria Am, en A las 7 AM.

Hardie también advirtió sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno de El Niño y sus consecuencias en distintas regiones del país: “El Niño es un fenómeno planetario que se da cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan durante más de cinco meses consecutivos más de 0,5 grados; están muy por encima de eso, por lo que se avizora un Niño muy fuerte”, explicó.

El funcionario señaló que este fenómeno puede generar precipitaciones superiores a las habituales en algunas zonas de Sudamérica y sequías en otras. Además, indicó que, aunque en mayo las probabilidades de un Niño eran muy bajas, el Gobierno anticipaba que su intensidad aumentaría y comenzó a prepararse hace meses para responder a sus posibles consecuencias.

Frente a este escenario, Hardie subrayó que el Estado no puede impedir las lluvias ni evitar que el crecimiento de los ríos provoque desbordes: “Uno no puede evitar que llueva, uno no puede evitar que Itaipú abra la represa o Yacyretá y que toda esa agua que viene desde Brasil haga que crezca el río Uruguay como está creciendo y desborde hacia Concordia, Paso de los Libres o Iguazú”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que la preparación y la respuesta ante las emergencias son fundamentales para reducir los daños: “No se puede evitar eso; lo que se puede es prepararse y dar una mejor respuesta, teniendo principalmente como objetivo cuidar la vida de las personas y después los bienes y la producción”, afirmó. También destacó la importancia de coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios para mejorar la gestión del riesgo.

Como parte de la planificación preventiva, Hardie explicó que trabajan con las provincias de la Cuenca del Plata —Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires—, aunque advirtió que el impacto también puede alcanzar a Córdoba, Cuyo y el NOA. Según detalló, solicitaron a cada provincia que identificara tres ciudades con mayores posibilidades de sufrir complicaciones para elaborar mapas de susceptibilidad y anticipar recursos y centros de evacuación.

Por último, el funcionario destacó las medidas destinadas al sector agropecuario para facilitar el traslado de hacienda hacia campos más altos en situaciones de emergencia. Además, pidió la colaboración de los vecinos con acciones cotidianas para reducir los efectos de las lluvias: “Hay pequeñas cosas en las que todos podemos colaborar para que los impactos sean menores: limpiar sumideros, no arrojar basura y evitar anegamientos”.