Juicio por Maradona: Burlando solicitó las penas para el equipo médico

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en su etapa decisiva este miércoles con las exposiciones de las últimas querellas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Durante la audiencia, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, lanzó duras acusaciones contra el equipo médico y sostuvo que el exfutbolista fue asesinado.

La jornada judicial inició a las 10 con la palabra de Pablo Jurado, representante legal de las hermanas del astro futbolístico. La nueva audiencia se desarrolla en medio de un fuerte clima de tensión tras las posturas encontradas que expresaron los letrados de los otros hijos del ídolo.

Mientras Pablo Jurado pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz por considerar que no se probó su responsabilidad directa en la muerte de Maradona, Fabián Améndola rechazó esa postura y sostuvo que el profesional debe responder por homicidio culposo, al atribuirle un papel en decisiones que afectaron el tratamiento del exfutbolista.

Los durísimos pedidos de pena contra el equipo médico

Durante la sesión del martes, las querellas de Jana Maradona y de Dieguito Fernando expusieron sus argumentos finales y solicitaron condenas de prisión efectiva para los principales imputados. El abogado Mario Baudry, representante del hijo menor de Diego, apuntó duramente contra el personal de salud que estuvo a cargo de la internación domiciliaria.

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El abogado Mario Baudry alegando ante los jueces. (Foto: captura YouTube / Poder Judicial de la Nación).

“Una banda de irresponsables y desalmados le ocasionó la muerte a Maradona a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado”, aseveró el letrado ante los jueces. Baudry solicitó una pena de 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y para la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Asimismo, reclamó 14 años de cárcel para la psiquiatra Agustina Cosachov y 12 años para el psicólogo Carlos Díaz, pidiendo la detención inmediata de los cuatro profesionales. Para los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, el representante de Dieguito Fernando solicitó una condena de cuatro años de prisión.

Polémica por el pedido de absolución del psicólogo

Por su parte, Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, coincidió en responsabilizar al equipo médico pero generó sorpresa al solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz. El letrado sostuvo que, aunque la conducta de Díaz fue errática, no se logró probar que sus omisiones tuvieran relación directa con las causales de la muerte.

Para el resto de los acusados, L’Infante pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque, ocho años y dos meses para Agustina Cosachov y diez años para Nancy Forlini. Además, la querella de Jana solicitó tres años de prisión para los enfermeros Almirón y Perroni, junto a inhabilitaciones profesionales para todos los imputados.

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La furia de Dalma y Gianinna en redes sociales

La solicitud de absolución en favor de Carlos Díaz provocó una inmediata y contundente reacción por parte de las hijas mayores del capitán de la Selección Argentina. A través de su cuenta de Instagram, Dalma Maradona cuestionó severamente la estrategia desplegada por la representación de Jana.

“Nunca pero nunca me falla mi intuición. Qué lástima. O no”, comenzó expresando la actriz en una historia publicada en sus redes. “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento”, agregó.

En esa misma línea, la hija del diez remarcó que el único fin de ese profesional era aislar a su padre durante la internación en la casa de Tigre. “Un tipo que dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando… ¿Cómo podés pedir la absolución? ¿Por qué harías algo así?”, concluyó Dalma.

Por su lado, Gianinna Maradona se sumó a las críticas con un escueto mensaje publicado en sus plataformas: “No hay explicación, no hay forma”. El cronograma del juicio en San Isidro prevé que la próxima semana comiencen los alegatos correspondientes a las defensas de los ocho imputados.

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Los alegatos del equipo de Burlando

Silvia Petroff, socia de Fernando Burlando, abrió el alegato de la querella que representa a Dalma y Gianinna Maradona y cuestionó el accionar del equipo médico durante la internación domiciliaria del exfutbolista.

La abogada sostuvo que los acusados conocían los riesgos del cuadro de salud de Maradona y que sus acciones y omisiones agravaron su condición durante los 14 días que permaneció en la casa del lote 45. “Ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud”, afirmó.

Luego, Fabián Améndola adelantó que pedirá condenas por homicidio con dolo eventual para tres imputados, por homicidio culposo para otros tres y la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no hay pruebas suficientes en su contra.

El abogado acusó a Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov por homicidio con dolo eventual y sostuvo que conocían los riesgos de la internación. “Maradona fue librado a su suerte. Dijeron que pase lo que tenga que pasar”, expresó.

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La acusación contra Carlos Díaz

Améndola también marcó diferencias con el pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz que había realizado Pablo Jurado, representante de las hermanas de Maradona.

“Para nosotros no hay ninguna duda de que él es responsable en calidad de autor de homicidio culposo”, sostuvo el abogado, quien cuestionó la postura de que Díaz no debía responder por las decisiones relacionadas con el tratamiento médico debido a su formación como psicólogo.

Según explicó, la acusación no se basa en que el profesional no haya realizado un diagnóstico cardíaco, sino en que habría intervenido en decisiones que modificaron el accionar del equipo médico tratante y que, según su planteo, fueron determinantes para que fallara el sistema de control de la salud de Maradona.

De esta manera, la exposición del equipo de Burlando coincidió parcialmente con los argumentos de Jurado, aunque mantuvo una diferencia central respecto de la responsabilidad penal del psicólogo.

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Burlando habló de un asesinato y dijo que Maradona fue “un héroe mitológico”

Fernando Burlando comenzó su alegato con duras acusaciones por la muerte de Diego Maradona y destacó la importancia histórica de la decisión que deberá tomar el tribunal. “Sin lugar a dudas hoy tenemos una gran cita con la historia”, afirmó ante los jueces.

El abogado de Dalma y Gianinna calificó lo ocurrido como una “matanza” y sostuvo que Maradona fue víctima de una muerte provocada deliberadamente. “Mataron a un héroe mitológico”, expresó, al señalar que los responsables se aprovecharon de la vulnerabilidad de su estado de salud.

Burlando ratificó su acusación de que el exfutbolista fue asesinado y ubicó el inicio de la maniobra denunciada entre el 11 y el 25 de noviembre. Según planteó, las pruebas presentadas durante los meses de audiencias respaldan su postura, que inicialmente había generado distintas reacciones en la sala.

Además, cuestionó al equipo médico por no haber intervenido ante las señales de deterioro de la salud de Maradona. Sostuvo que los profesionales tuvieron numerosas oportunidades de actuar y prolongar su vida, pero no tomaron las medidas necesarias durante la internación domiciliaria.

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“Ellos sabían que le iba a pasar esto”, afirmó el letrado, quien recordó que Maradona llegó con vida a la casa de Tigre y murió 14 días después. Burlando también criticó las condiciones de atención y concluyó que los médicos ignoraron síntomas preocupantes: “La indiferencia fue brutal”.

Burlando alargó su alegato

Burlando continuó con su exposición pese a haber superado las tres horas acordadas con el tribunal. El abogado de Dalma y Gianinna Maradona desarrollaba el quinto de los diez puntos que considera centrales para sostener su acusación, aun después de que los jueces le advirtieran que se había excedido del tiempo previsto. Ante esta situación, el juez Alberto Gaig le anticipó a Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, que también le permitirá extender su alegato si lo necesita.

Previo a mencionar las penas solicitadas, el abogado solicitó al tribunal emitir nuevamente algunos audios de los imputados —como Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini— los cuales ya se habían presentado durante el debate oral. Asimismo, el profesional detalló que estructuró su alegato en diez capítulos, en alusión al dorsal que caracterizó al exfutbolista en su trayectoria deportiva.

El pedido de pena para los acusados

Leopoldo Luque : 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.

: 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional. Nancy Forlini : 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.

: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional. Agustina Cosachov : 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional.

: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, más inhabilitación profesional. Carlos Díaz : 5 años de prisión por homicidio culposo.

: 5 años de prisión por homicidio culposo. Mariano Perroni : 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.

: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Ricardo Almirón : 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.

: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Pedro Di Spagna: solicitó su absolución por falta de pruebas.

En caso de que se haga efectiva la pena, el abogado pidió tambien que inhabiliten profesionalmente a los imputados.

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El cronograma del juicio en San Isidro prevé que la próxima semana comiencen los alegatos correspondientes a las defensas de los ocho imputados.