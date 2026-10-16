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Política | octubre 16, 2026 | 9:44 am

Fernando Espinoza: “No nos podemos permitir, las argentinas y argentinos, perder el derecho al futuro de nuestra juventud”

En la Marcha Federal Universitaria.
Ignacio Iribarren
Por Ignacio Iribarren
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El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó junto a la vicegobernadora Verónica Magario y miles de jóvenes secundarios, terciarios y universitarios de La Matanza de una nueva Marcha Federal Universitaria para defender la educación pública, gratuita y el pleno funcionamiento de las universidades nacionales.

Luego de marchar junto al gobernador Axel Kicillof, intendentes bonaerenses y jóvenes universitarios, Fernando Espinoza expresó: “Una marea de jóvenes salió a las calles, en la Plaza de los Dos Congresos y en todas las plazas de la Argentina, para reclamar por los desastrosos recortes que está llevando adelante Milei en la educación pública”.

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“En las universidades se recortó más del 50% del presupuesto y ahora están enviando un presupuesto para el año que viene con el que, prácticamente, las universidades no van a poder abrir sus puertas”, sostuvo Fernando Espinoza y subrayó: “Milei quiere llevar la universidad pública y gratuita a un sistema de universidades con arancelamiento”.

“No podemos dar semejante paso atrás. Si hay algo que a la Argentina nos distingue del resto de los países latinoamericanos y de la mayoría de los países del mundo, es el nivel de excelencia académica de nuestras universidades públicas y universales”, destacó Fernando Espinoza.

Por su parte, Verónica Magario expresó: “Lo que está haciendo Milei es deteriorar la universidad pública. Como decía Fernando, nuestro intendente, esto nos genera un gran dolor a los argentinos, porque la posibilidad de acceder a una universidad pública y gratuita es parte de nuestra esencia”. Y agregó: “Nosotros queremos ver el futuro de nuestros jóvenes y darles la posibilidad de que estudien y se preparen. Hay que escucharlos y por eso hoy estamos acá, manifestándonos y acompañándolos, fundamentalmente porque ellos son nuestra razón de ser”.

“La Argentina es un país donde se puede cumplir el sueño de que los hijos de los trabajadores lleguen a la universidad. La Matanza puede dar testimonio de eso, porque es Capital Universitaria del Gran Buenos Aires con más de 100 mil estudiantes universitarios”, resaltó Fernando Espinoza y concluyó: “Eso es la movilidad social ascendente, y es lo que nos hace distintos. No nos podemos permitir, las argentinas y argentinos, perder el derecho al futuro de nuestra juventud”.

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