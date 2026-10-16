Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez: declaran cinco testigos clave por el crimen

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanuda este viernes en los tribunales porteños. La audiencia número 14 comenzará a las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El músico participará de forma virtual desde la clínica del barrio de Castelar donde permanece internado con asistencia médica permanente. El proceso juzga el asesinato ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré en Villa Lugano. El acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Cinco testimonios clave y el revés judicial para la defensa del músico

La jornada de este viernes contempla la declaración de cinco testigos fundamentales convocados por la Justicia. Entre las personas citadas figuran cuatro personas con identidad reservada y una profesional de la pericial médica.

Los testimonios se producen luego de que el tribunal desestimara nuevos pedidos de nulidad presentados por los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro. La defensa buscaba impugnar el informe oficial del Cuerpo Médico Forense que determinó que el exlíder de Viejas Locas está apto para afrontar el juicio.

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El documento oficial de casi 30 páginas concluyó que el artista comprende el proceso penal y puede comunicarse sin impedimentos con sus representantes legales. Ante el rechazo de las recusaciones planteadas por los letrados del acusado, los jueces confirmaron la validez del debate y ordenaron continuar la recepción de pruebas.

Ocho años de postergaciones y una causa con 27 testigos confirmados

Hasta el momento declararon 27 testigos a lo largo de un debate oral que comenzó formalmente el pasado 10 de agosto. El caso atravesó múltiples interrupciones vinculadas a la salud mental de Cristian “Pity” Álvarez y a diversas presentaciones de sus letrados.

En las primeras semanas la defensa solicitó realizar un juicio por jurados y planteó la suspensión del debate por presunta incapacidad cognitiva. Ambos pedidos fueron denegados por los magistrados al igual que la recusación solicitada contra el fiscal Sandro Abraldes.

A fines de septiembre una internación del cantante motivó la realización de la nueva evaluación interdisciplinaria que demoró las audiencias durante tres semanas. La querella representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola celebró la resolución que ratificó la validez del informe pericial.

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La noche trágica en Villa Lugano y la sentencia que enfrenta el cantante

El hecho investigado sucedió en la madrugada del 12 de julio de 2018 cuando Cristian Maximiliano Díaz recibió cuatro disparos en el rostro y el tórax. Según la investigación fiscal, el ex cantante de Intoxicados disparó a la víctima tras una discusión en el patio del barrio Cardenal Samoré.

Posteriormente el artista escapó del lugar, descartó el arma en una alcantarilla y concurrió a un boliche bailable en la zona oeste. Horas más tarde el músico se entregó ante la comisaría policial y pronunció su conocida declaración mediática ante los periodistas que aguardaban su llegada.

El imputado, de 54 años de edad, arriesga una condena de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser hallado culpable por el tribunal. Con la etapa testimonial avanzada la causa entra en sus momentos definitorios mientras los jueces evalúan la responsabilidad penal del acusado