Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro cruzó la promesa del transporte público gratuito de Lula y avisó “no lo va a cumplir”

El candidato presidencial de la ultraderecha Flávio Bolsonaro acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de lanzar promesas de campaña imposibles de concretar a nueve días de la segunda vuelta en Brasil. La reacción opositora ocurrió luego de que el jefe de Estado prometiera establecer el transporte público gratuito durante los fines de semana en todo el territorio brasileño.

Durante un vivo transmitido en sus redes sociales, el hijo del ex mandatario apuntó contra el oficialismo tras el resultado de la primera vuelta electoral. “Está prometiendo todo lo que no va a cumplir ahora que ha perdido”, sentenció Flávio Bolsonaro en referencia a los comicios iniciales.

El paquete de medidas económicas y la polémica por el presupuesto

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que promoverá una enmienda constitucional para liberar el cobro de pasajes los sábados y domingos. La medida busca que los trabajadores disfruten su descanso tras la aprobación de la reforma que redujo la semana laboral de 44 a 40 horas.

El plan integra un paquete de beneficios que incluye subsidios a los combustibles y ayudas a taxistas y pequeños empresarios. Medios locales estiman que el costo anual del paquete oscilará entre 180.000 y 250.000 millones de reales, equivalentes a USD 35.000 millones y USD 49.000 millones.

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En su mensaje, Luiz Inácio Lula da Silva aclaró que los fondos saldrán del presupuesto asignado a las enmiendas parlamentarias de los diputados. Frente a este escenario, la oposición denunció un intento de manipular a los votantes apelando a propuestas presentadas en campañas pasadas.

También se cuestionó el impulso a una reforma de seguridad pública sobre la hora de los comicios. “Le ha entrado la desesperación a Lula. Nunca hizo nada por la seguridad pública y ahora intenta sacar adelante la propuesta”, lanzó el senador.

El debate por la baja de la edad penal y las alianzas clave

En materia de seguridad, Flávio Bolsonaro defendió reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 14 años para delitos graves. El proyecto de enmienda fue retirado de la agenda legislativa por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, por falta de consensos políticos.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47% de los votos contra el 45% del actual presidente. El balotaje decisivo se celebrará el 25 de octubre en medio de un escenario de empate técnico reflejado por las últimas encuestas. El candidato del Partido Liberal sumó el respaldo formal de fuerzas de derecha y centro que le garantizan un importante volumen parlamentario.

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El bloque incluye alianzas con União Brasil, Progressistas, Republicanos, Podemos y el partido Novo del ex gobernador Romeu Zema. A este frente se sumó el ex gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, quien obtuvo el 2,18% de los sufragios en la primera vuelta.

La condena a Jair Bolsonaro y la búsqueda de la amnistía

El avance opositor se produce en un escenario distinto al de los meses previos a la votación inicial. En agosto, varias fuerzas mantenían la neutralidad y las encuestas de Datafolha posicionaban a Luiz Inácio Lula da Silva al frente de los sondeos.

El postulante opositor compite en representación de su padre, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión. La sentencia firme por la trama golpista de 2022 fue dictada por el Supremo Tribunal Federal en noviembre de 2025.

Durante la campaña, el candidato prometió otorgar una amnistía a Jair Bolsonaro en caso de acceder a la presidencia. El éxito de la iniciativa dependerá del poder del bloque opositor en el Congreso a partir del año 2027.

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Las fuerzas aliadas sumarían 286 diputados sobre un total de 513 y alcanzarían 50 de las 81 bancadas en el Senado. Con estos números, el Partido Liberal se consolida como la principal fuerza legislativa en Brasil para los próximos años.