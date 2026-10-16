La Canasta Crianza de septiembre: criar a un chico de entre 6 y 12 años costó $728.850 por mes

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este viernes los valores de la Canasta Crianza correspondientes a septiembre, un mes en el que la inflación fue de 1,9%. Según el organismo, el costo de crianza de un menor de entre 6 y 12 años llegó a $728.850 mensuales, el más alto entre todos los tramos de edad.

La medición releva los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales, como alimentos, vestimenta y educación, y el costo del cuidado, es decir, el tiempo en horas que requiere cada tramo etario. Según el INDEC, el objetivo es que el Poder Judicial la utilice como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

La tabla publicada por el INDEC

Para los bebés menores de un año, el valor total fue de $570.832, mientras que para los chicos de uno a tres años alcanzó los $679.816. En el rango de cuatro a cinco años, la canasta de crianza totalizó $579.752. El mayor costo se registró entre los 6 y los 12 años, seguido por el grupo de uno a tres.

En septiembre, el costo mensual de bienes y servicios fue de $184.912 para los menores de un año, $238.764 para los de uno a tres, $304.095 para los de cuatro a cinco y $377.231 para los de seis a 12 años.

Recomendado para ti Aumento salarial: la escala estimada de las fuerzas armadas en septiembre

El costo del cuidado, por su parte, fue de $385.920 para los menores de un año, $441.051 para los de uno a tres, $275.657 para los de cuatro a cinco y $351.619 para los de seis a 12 años.

Cómo se calcula la Canasta Crianza

El organismo tiene en cuenta los bienes y servicios que consumen los chicos y chicas de distintas edades, así como el costo de cuidarlos. Para calcular el costo de los bienes y servicios, toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, que el INDEC difunde todos los meses y que se usa para medir la pobreza.