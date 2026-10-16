Boca sufrió en el inicio, pero venció a Talleres y se sube a la cima de la Tabla Anual

Boca venció 2-1 a Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2026, en un partido en el que tuvo que reaccionar para quedarse con los tres puntos. El Xeneize comenzó perdiendo, pero logró dar vuelta el resultado y terminó festejando una victoria importante.

Con este triunfo, Boca se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual, con el objetivo de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, su próximo compromiso será clave: el martes 20 de octubre visitará a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la obligación de revertir el 0-1 sufrido en la Bombonera para meterse en la final.



49’ ST: FINAL DEL PARTIDO EN LA BOMBONERA: GANOOO BOCA. 2-1 CONTRA TALLERES DE CÓRDOBA Y POR AHORA, ES PUNTERO EN LA TABLA ANUAL.



45’ ST: Se juegan cuatro minutos más en la Bombonera.



31’ ST: El Ingreso de Enner Valencia por Miguel Merentiel parece tener dos propósitos: Cuidar al Uruguayo para el martes y buscar marcar el tercero.



26’ ST: Se están viendo pocas chances de gol en el partido. Talleres impreciso y a Boca le está costando poder liquidar el encuentro.



13’ ST: Pasan los minutos y Boca sigue siendo el mayor protagonista. El gol de Flores solo hizo subir el ritmo a un equipo de Arruabarrena que está cerca del tercero.



4’ ST: GOLAZO DE BOCA. LEONEL FLORES LE DA POR AHORA, LA VICTORIA A BOCA.

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1’ ST: Con el ingreso de Gorosito por Lozano como única modificación. Comienza el segundo tiempo del partido.



–FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO EN LA BOMBONERA:

BOCA JUNIORS 1-1 TALLERES DE CORDOBA



45’ PT: GRAN CHANCE DE TALLERES QUE PEGÓ EN EL PALO. Se salvó Boca en la última jugada de la primera mitad.

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37’ PT: Boca finalmente consiguió hacerse dueño total del desarrollo del partido. A falta de un poco más de cinco minutos para el final Ayrton Costa tuvo una gran chance para marcar el segundo.

31’ PT: Gran chance para Boca. Un zurdazo de Leonel Flores fue contenido de gran manera por Unsain.



28’ PT: El partido comenzó a plancharse y no se están dando muchas situaciones de gol, a pesar de eso, Boca sigue teniendo las pocas chances del encuentro.

22’ PT: El equipo del “Vasco” Arruabarrena se volvió un indiscutido protagonista del encuentro, generando muchas chances y estando varias veces cerca de ponerse en ventaja.



17’ PT: GOL DE BOCA. MIGUEL MERENTIEL MARCA RÁPIDAMENTE EL EMPATE 1-1.



15’ PT: CLARÍSIMA CHANCE CORDOBESA. Una Chilena de Baroni fue atajada de gran manera por Montero.



13’ PT: Tras el sorpresivo tanto de Galarza, Boca está tratando de volver a meterse en un partido que por ahora, se le está haciendo esquivo.



9’ PT: GOLAZO DE GALARZA, GOLAZO DE TALLERES DE CÓRDOBA QUE SE PONE 1-0.



5’ PT: Boca comenzó como gran dominador del encuentro, mucha versatilidad y un control total de la pelota definen los primeros cinco minutos del partido.

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1’ PT: COMENZÓ EL PARTIDO EN LA BOMBONERA.



0’ PT: Salen los equipos a la cancha, se viene un duelo clave para definir el futuro de un equipo “Xeneize” que en caso de llevarse la victoria, tendría encaminada su clasificación a los Play-Offs.



Con la posibilidad de sumar puntos importantes en el Torneo Clausura 2026, Boca Juniors tendrá una nueva prueba este viernes frente a Talleres de Córdoba. El encuentro se jugará desde las 21:30 en el estadio La Bombonera, por la fecha 13 del certamen. El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina

El conjunto de La Ribera llega luego de empatar 2-2 frente a Instituto y buscará hacerse fuerte ante su gente para continuar sumando en la competencia. Del otro lado, el equipo cordobés viene de igualar sin goles frente a Independiente y buscará conseguir un resultado positivo en una visita exigente.

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Las incógnitas de Boca pasan por la conformación del equipo para afrontar una nueva jornada del campeonato. El cuerpo técnico deberá definir la alineación que saldrá desde el inicio ante Talleres. Por el momento, las formaciones oficiales no están confirmadas y habrá que esperar hasta las horas previas al encuentro para conocer a los elegidos.

En ataque, el conjunto xeneize buscará encontrar las variantes necesarias para superar a una defensa que intentará cerrar los espacios y complicar sus avances. La elección de los titulares será determinante para un partido en el que Boca intentará aprovechar la localía y quedarse con los tres puntos frente al equipo cordobés.

Del lado visitante, Talleres buscará aprovechar sus oportunidades para llevarse un resultado favorable de La Bombonera. El equipo cordobés llega después de empatar ante Independiente y tendrá el desafío de medirse con Boca en un escenario exigente, con el objetivo de sumar en su lucha por mejorar su posición en el Torneo Clausura.

El antecedente más reciente entre ambos en el Torneo Apertura terminó con una victoria de Boca por 1-0 frente a Talleres con gol de Adam Bareiro, el 2 de abril de 2026. Ahora, el conjunto cordobés tendrá la oportunidad de buscar la revancha en La Bombonera, mientras que el Xeneize intentará repetir el resultado y quedarse nuevamente con los tres puntos.

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Las posibles formaciones de Boca y Talleres

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres de Córdoba: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

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