El Gobierno nacional se mantiene en estado de alerta frente al inminente viaje del buque comercial chileno Danstar, que tiene previsto zarpar desde Punta Arenas con destino a las Islas Malvinas. Sin embargo, desde la Casa Rosada actúan con extrema cautela y descartaron por el momento presentar una protesta formal ante la administración del presidente chileno José Antonio Kast, con el objetivo de evitar una escalada diplomática que termine favoreciendo los intereses del Reino Unido en el Atlántico Sur.

El Gobierno busca preservar la relación con la administración de José Antonio Kast y evitar que una reacción anticipada beneficie los intereses británicos.

La prioridad del Ejecutivo argentino es preservar el buen vínculo bilateral con el país trasandino, especialmente tras el compromiso de Kast de respaldar el histórico reclamo de soberanía y de no brindar apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas Malvinas. En los pasillos de Balcarce 50 consideran que una reacción anticipada y sin fundamentos firmes podría abrir un frente de conflicto innecesario. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, deslizaron fuentes oficiales, dejando en claro que la situación es evaluada minuto a minuto.

El foco de la controversia: la carga y el proyecto petrolero en Malvinas

El principal punto de discusión que desvela a la diplomacia argentina es la naturaleza exacta de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno traza una clara línea roja entre lo que significa el abastecimiento comercial ordinario para los habitantes de las islas y el eventual suministro de materiales pesados o equipamiento destinados al polémico proyecto petrolero Sea Lion.

José Antonio Kast junto a Javier Milei

Esta iniciativa extractiva es impulsada por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera absolutamente ilegales todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su expresa autorización en el área marítima en disputa.

Recomendado para ti El Ministro de Justicia de la Ciudad impulsará el juicio político contra una jueza por un fallo sobre el régimen penal juvenil

Según fuentes militares, el contrato para la operación logística del buque ya está cerrado y su primer zarpe hacia el archipiélago está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La hoja de ruta contemplaría viajes periódicos mensuales para mantener una línea de abastecimiento constante, aunque esta información aún no fue reconfirmada formalmente por el Estado argentino.

La estrategia diplomática y el derecho internacional

El canciller Pablo Quirno afirmó públicamente que la Argentina no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el viaje y destacó el canal de diálogo abierto con Santiago. Del otro lado de la cordillera, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, pidió prudencia frente a la situación y defendió el derecho de las empresas privadas a desarrollar actividades comerciales.

Pablo Quirno

La eventual navegación del buque por aguas territoriales argentinas también abre un debate jurídico sobre el régimen de “paso inocente”, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Si bien el tránsito de embarcaciones extranjeras está permitido siempre que no perjudique la seguridad del Estado ribereño, los expertos militares advierten que el escenario cambiaría drásticamente si se comprueba que el barco transporta insumos vinculados con actividades petroleras ilegales.

El Gobierno anunció una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares directas contra el desarrollo del proyecto Sea Lion, buscando golpear los intereses económicos británicos sin dañar el estratégico lazo político con la gestión de José Antonio Kast.