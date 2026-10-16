El último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) arrojó una radiografía contundente sobre el estado financiero de los hogares de nuestro país. Aunque en agosto se registró una levísima caída del 0,1 por ciento en la morosidad general de las familias, ubicándose en un 12,8 por ciento, el rojo en las líneas destinadas al consumo diario continúa siendo el mayor dolor de cabeza para la economía doméstica. A nivel general, contemplando la totalidad del sistema financiero, los pagos con atrasos ya representan el 7,75 por ciento de la cartera de créditos.

El informe del BCRA reveló que las líneas de financiamiento destinadas al consumo son las que presentan mayores niveles de irregularidad en los pagos.

Tarjetas, préstamos y créditos UVA: el detalle del BCRA

El desglose de los datos oficiales expone realidades marcadamente dispares según el tipo de financiamiento adquirido por las familias. El escenario más crítico se observa en el rubro de los préstamos personales, donde la irregularidad escaló al 17 por ciento del total durante el octavo mes del año. Esta cifra no solo refleja un aumento respecto a los números de julio, sino que acumula un salto alarmante superior a los cinco puntos en lo que va de 2026. En contrapartida, el segmento de las tarjetas de crédito brindó un margen de respiro al retroceder al 12,2 por ciento, aunque todavía arrastra el peso de una fuerte suba anual.

Fuente BCRA

En paralelo, los créditos prendarios tradicionales superaron la barrera del ocho por ciento de irregularidad, mientras que aquellos atados a la inflación mediante el sistema UVA exhibieron un deterioro más profundo al rozar el doce por ciento. En la vereda opuesta, las líneas hipotecarias continúan demostrando la mayor solidez del mercado, manteniendo los niveles más bajos de morosidad de toda la plaza financiera con apenas un 1,6 por ciento.

Fuente del BCRA

El nivel de morosidad en el sector corporativo

El sector empresarial presenta un panorama considerablemente más estable que el de los hogares, aunque no está exento de los vaivenes de la recesión. En agosto, los atrasos de las firmas alcanzaron al 3,8 por ciento del financiamiento otorgado.

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Si bien representa un porcentaje sustancialmente menor en comparación con el consumo familiar, el indicador experimentó un alza constante a lo largo del año. Dentro de este universo corporativo, los créditos hipotecarios lideran las estadísticas de irregularidad, seguidos de cerca por los prendarios y los adelantos en cuenta corriente.

El debate por el salvataje a los deudores llega al Congreso

Frente a la creciente preocupación por el endeudamiento, la problemática desembarcará la próxima semana en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo intentará avanzar el 21 de octubre con un proyecto centrado en la transparencia crediticia y la educación financiera, buscando obligar a las entidades a proveer mayor información a los usuarios, aunque sin establecer topes a las tasas de interés ni planes de salvataje.

Desde la oposición, en cambio, impulsan dictámenes alternativos de un tono mucho más intervencionista. Las bancadas de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica proponen declarar la emergencia financiera por 180 días, estableciendo planes de refinanciación obligatorios de al menos doce cuotas para los deudores atrasados y fijando un límite legal para que los pagos no superen el treinta por ciento de los ingresos del grupo familiar.