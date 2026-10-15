Barrelier negó la imputación por pornografía infantil y pidió un careo con la madre de Agostina Vega

Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, fue interrogado este jueves por los cargos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil y negó de manera categórica todas las acusaciones. La declaración se realizó de manera virtual desde el servicio penitenciario en Cruz del Eje, ante el fiscal de instrucción Juan Fernando Ávila Echenique.

La investigación por este delito surgió como una derivación del expediente principal por el asesinato de la menor, ocurrido el 24 de mayo en la ciudad de Córdoba. Según las pericias informáticas realizadas sobre su celular personal, se hallaron imágenes de menores en sus dispositivos digitales, y Barrelier dio su versión sobre ellas.

El acusado había borrado decenas de archivos y, según surgió de esta investigación paralela de delitos informáticos, ninguna de las imágenes detectadas hasta el momento corresponde a Agostina Vega. Después de la audiencia, Barrelier pidió un careo con Melisa Heredia, la madre de la víctima, y lanzó acusaciones contra ella que no fueron acreditadas judicialmente.

“Quiero que estemos frente a frente”, sentenció en el video, y agregó: “Necesito decirte de frente para que se sepa todo y tu familia te va a terminar odiando”.

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El avance en la causa por el femicidio

El caso avanza hacia la etapa de juicio oral. La causa está instruida por el fiscal Raúl Garzón y tiene a Barrelier acusado de abuso sexual y homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género.

Fue unificada con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad ejercida contra una mujer en 2025. Mientras tanto, los detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.