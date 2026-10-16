Boca reaccionó a tiempo, venció a Talleres y se quedó con tres puntos importantes

El Xeneize se impuso por 2-1 en La Bombonera, después de comenzar en desventaja. Miguel Merentiel y Leonel Flores marcaron los goles de la remontada en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

Boca Juniors consiguió una victoria por 2-1 frente a Talleres de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó perdiendo, pero reaccionó rápidamente, igualó el marcador en el primer tiempo y encontró en el complemento el gol que le permitió quedarse con los tres puntos.

El encuentro comenzó con un golpe para el conjunto local. A los nueve minutos, Matías Galarza adelantó a Talleres con una gran definición. Boca sintió el impacto, aunque no tardó en responder: a los 17, Miguel Merentiel aprovechó su oportunidad y estableció el 1-1 para devolverle tranquilidad al equipo y al público presente en La Bombonera.

A partir del empate, el Xeneize asumió el protagonismo y comenzó a generar las situaciones más claras. Leonel Flores probó con un remate de zurda que Ezequiel Unsain consiguió controlar, mientras que Ayrton Costa también tuvo una oportunidad para adelantar a los locales. Sin embargo, Talleres resistió los avances y estuvo cerca de recuperar la ventaja en el cierre de la primera mitad, cuando un remate dio en el palo y dejó a Boca al borde de irse al descanso en desventaja.

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En el segundo tiempo, Boca mantuvo la iniciativa y encontró rápidamente la recompensa. A los cuatro minutos, Leonel Flores convirtió un golazo para establecer el 2-1 y completar la remontada. El tanto le permitió al equipo de Arruabarrena afrontar el resto del encuentro con mayor tranquilidad y obligó al conjunto cordobés a buscar alternativas para volver a meterse en partido.

Con la ventaja a su favor, el Xeneize continuó como protagonista durante varios minutos, aunque le costó generar nuevas ocasiones claras para ampliar la diferencia. Talleres, por su parte, tuvo dificultades para encontrar precisión en sus avances y no logró aprovechar las oportunidades necesarias para poner en riesgo el resultado.

En el tramo final, el desarrollo perdió intensidad y Boca se concentró en sostener la diferencia. El ingreso de Enner Valencia por Miguel Merentiel también le permitió al cuerpo técnico administrar las cargas del delantero uruguayo de cara al compromiso internacional del martes. Finalmente, el conjunto local aseguró el triunfo y cerró una noche en la que tuvo que trabajar para revertir el marcador.

Con esta victoria, Boca se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual, con la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como uno de sus principales objetivos. Además, el resultado representa un impulso antes de afrontar un compromiso determinante en el plano internacional.

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El próximo desafío del Xeneize será el martes 20 de octubre, cuando visite a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras la derrota por 1-0 en La Bombonera, el equipo argentino necesitará revertir la serie para conseguir el pasaje a la final.