Denuncia por violencia familiar: Gustavo Yankelevich defendió a su nieta Azul y dijo “es un sol, no la comparen por favor, ella también sufrió mucho”

El reconocido productor Gustavo Yankelevich rompió el silencio sobre el presente de su nieta Azul Giordano tras la estremecedora denuncia por violencia física y psicológica que su nieto Valentín Yankelevich realizó contra su padre Darío Giordano. Ante la inquietud de los usuarios en redes sociales respecto a la joven de 20 años, el empresario fue tajante al señalar que “Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudió. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”.

La intervención pública del exdirector de contenidos se desencadenó a partir de una emotiva publicación de Instagram dirigida a sus nietos varones, Franco Yankelevich y Valentín Yankelevich. En ese mensaje, el abuelo materno expresó todo su orgullo por la resiliencia demostrada tras la pérdida de su madre Romina Yan y el infierno vivido durante la infancia.

En dicho posteo, el productor dedicó palabras de profundo afecto hacia los jóvenes por la valentía para salir adelante. “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. Los amo”, escribió con emoción en la red social.

Las preguntas en redes y el presente de la hija de Romina Yan

A partir de esa demostración de afecto, una seguidora consultó en los comentarios sobre la situación habitacional de la hija menor de la recordada actriz preguntando de forma directa si la joven aún residía con su progenitor. La inquietud motivó la respuesta inmediata de Gustavo Yankelevich, quien buscó proteger la intimidad de la estudiante y frenar cualquier tipo de especulación o comparación sobre la vivencia de cada hermano.

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Azul, Franco y Valentín, los tres hijos de Romina Yan y Darío Giordano.

Actualmente, Azul Giordano tiene 20 años y mantiene una vida de perfil extremadamente bajo en Estados Unidos, donde reside y se capacita profesionalmente. A diferencia de sus hermanos mayores, la joven prefirió mantenerse alejada del foco mediático mientras orienta su carrera hacia las disciplinas del ámbito audiovisual.

Según relató Franco Yankelevich en una reciente entrevista, la menor de la familia comenzó sus estudios con inclinación hacia la dirección cinematográfica para luego volcarse a la escritura de guiones. Asimismo, preserva legal y públicamente el apellido de su padre, a diferencia de sus hermanos que decidieron identificarse artísticamente o legalmente con la identidad materna y el apellido de su abuelo.

La denuncia de Valentín Yankelevich y el rescate de su abuelo

El conflicto familiar cobró una enorme repercusión pública luego de que Valentín Yankelevich revelara en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro los crudos episodios de maltrato que sufrió junto a su hermano durante la infancia. El joven piloto explicó que en aquel contexto hostil encontraron en su abuelo materno la única figura de protección y contención capaz de intervenir.

Durante el desgarrador testimonio, el corredor de automovilismo detalló cómo el productor escuchó el pedido desesperado de los menores para abandonar la vivienda paterna y procedió a actuar. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, manifestó Valentín Yankelevich para graficar la importancia determinante que tuvo la figura del empresario en el desenlace de la historia familiar.