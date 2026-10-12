Germán Martínez: “La gran máquina generadora de caos en la Argentina es el Gobierno”

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó al gobierno por sus decisiones económicas y políticas, y lanzó una dura definición sobre su gestión: “La gran máquina generadora de caos en la Argentina es el gobierno de Milei”, sostuvo, hoy en diálogo con Rolando Graña, en RPM.

Al fundamentar sus cuestionamientos, Martínez enumeró distintas decisiones que, según su análisis, provocaron consecuencias negativas: “Generaron caos cuando le dieron rienda libre a las prepagas, cuando aumentaron los alquileres un 582%, cuando eliminaron los fondos para el transporte del interior y cuando destruyeron 80.000 puestos de trabajo en la industria”, sostuvo.

El diputado también acusó al Presidente de incumplir sus promesas electorales y puso el foco en las privatizaciones, la venta de tierras y el otorgamiento de la ciudadanía argentina. “Milei está haciendo un acto de engaño. ¿En qué momento de su plataforma electoral le dijo a los argentinos que iba a privatizar empresas públicas con tasaciones secretas, a vender tierras a extranjeros o a rematar la ciudadanía argentina por 350.000 dólares?”, cuestionó.

En el plano político, Martínez apuntó contra la estructura interna del oficialismo y señaló al antiperonismo como uno de los principales factores de cohesión de sus apoyos. “El único elemento aglutinador y articulador de las adhesiones en su primer círculo es el antiperonismo y el miedo; no tienen otro”, afirmó al analizar la construcción política del Gobierno.

En esa misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria definió a la administración nacional como un espacio organizado en torno a grupos de poder: “Los grandes generadores de caos son ellos, que aparte son todos clanes: los Milei, los Menem, los Caputo. Es un gobierno de clanes”, expresó, al profundizar sus críticas a la Casa Rosada.

Frente a este escenario, Martínez planteó que la oposición debe construir una alternativa que responda a las dificultades económicas y cotidianas de la población. “Nuestra tarea es ofrecerle un horizonte de futuro a los argentinos que viven con la soga al cuello por las deudas. La oposición tiene que aliviar la vida cotidiana, reparar los daños y proyectar un modelo donde el mercado interno vuelva a funcionar”, sostuvo.

Por último, advirtió sobre el clima de confrontación política y sus posibles consecuencias sociales. “La mecha está corta y la violencia se ha vuelto un idioma desde el Presidente para abajo. Tenemos que salir de ahí porque no hay ningún margen para solucionar los problemas de la gente desde la confrontación permanente”, concluyó.