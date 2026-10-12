Visita Papal: León XIV le confirmó la gira al arzobispo y le dijo “nos vemos en la Argentina”

El papa León XIV ratificó de manera contundente su intención de viajar a la Argentina en noviembre tras mantener una audiencia privada en el Vaticano con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano. La definición papal se produjo a pocas horas de ser hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar. Al despedirse del prelado argentino, el Pontífice dejó un mensaje rotundo sobre la continuidad de la gira oficial al expresarle: “Nos vemos en la Argentina”.

El encuentro bilateral se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico entre las 9.45 y las 10.15 de Roma, en el marco de la participación del eclesiástico nacional en las jornadas de la Federación Internacional de Acción Católica. Pese a la conmoción provocada por el anuncio de su afección respiratoria, el Santo Padre sostuvo la reunión privada y se mostró de buen ánimo, sereno y plenamente enfocado en los detalles logísticos del itinerario previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

Durante el intercambio, la máxima autoridad eclesiástica repasó las características de las principales celebraciones masivas que se realizarán en el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, la histórica Basílica de Luján en la provincia de Buenos Aires y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones en la provincia de Córdoba. Asimismo, el prelado sanjuanino le entregó documentación vinculada al sínodo de su arquidiócesis y conversaron sobre el diálogo institucional, la paz social y la convivencia pública.

Intervención médica en Roma y preparativos de seguridad

La confirmación del itinerario pastoral adquirió una enorme trascendencia política y religiosa debido a que el encuentro se concretó pocas horas antes de su ingreso al Policlínico Gemelli de Roma. El propio Pontífice había anunciado en el Ángelus del domingo y en su cuenta oficial de X que los profesionales de la salud le detectaron un nódulo localizado en etapa temprana y consideraron oportuno removerlo. El vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, estimó una recuperación inicial de una semana en territorio italiano.

Recomendado para ti Emergencia en los barrios populares: el 61,8% de los hogares tiene deudas para sobrevivir

Matteo Bruni

A pesar de la incertidumbre sobre las recomendaciones médicas posteriores a la cirugía, el Gobierno nacional y las autoridades provinciales no suspendieron las tareas operativas. Los esquemas de seguridad, logística y traslado continuaron desarrollándose con normalidad en todos sus niveles, a la espera de las pautas definitivas de la comitiva oficial para la gira que también incluye etapas previas en Uruguay y posteriores en Perú, lugar donde Robert Francis Prevost desarrolló una parte fundamental de su trayectoria religiosa.

En el plano institucional, no se registraron modificaciones en los planes coordinados por la mesa de trabajo conjunta. Este comité operativo está integrado por el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Los organismos oficiales manejan estimaciones de concurrencia que podrían alcanzar los siete millones de personas entre las tres provincias seleccionadas.

Reacciones de la Casa Rosada, gobernadores y el Episcopado

El cuadro de salud del Pontífice motivó inmediatas manifestaciones de acompañamiento de los principales referentes políticos del país. El presidente Javier Milei expresó sus deseos de pronta recuperación en las redes sociales destacando que toda la nación acompaña con afecto y oración a Su Santidad, mientras que fuentes de la Casa Rosada ratificaron que el estado de alerta logística se mantiene activo.

En esa misma línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el mandatario cordobés Martín Llaryora confirmaron la continuidad de los operativos locales para recibir al obispo de Roma. Ambos funcionarios resaltaron la esperanza de albergar las celebraciones populares en sus respectivas jurisdicciones, disponiendo el despliegue de las fuerzas provinciales de seguridad para el control de accesos y servicios urbanos.

Recomendado para ti La Feria del Libro de La Matanza abre sus puertas con entrada libre y propuestas para toda la familia

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y el secretario general Raúl Pizarro, difundió un comunicado oficial donde convocó a todos los fieles a sostener una cadena de oración. La Iglesia local destacó la entereza del Santo Padre ante el tratamiento médico y renovó la expectativa por la confirmación definitiva del vuelo que lo traerá de regreso a suelo nacional.