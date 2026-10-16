Advertencia de Diego Santilli a los gobernadores por Kicillof: “Tendrían que estar preocupados si el kirchnerismo vuelve”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que los gobernadores provinciales deberían preocuparse ante un eventual regreso del kirchnerismo encabezado por Axel Kicillof. En declaraciones radiales, el funcionario advirtió que ese escenario pondría en riesgo los regímenes de inversión, la seguridad y los proyectos productivos.

La advertencia surgió al ser consultado sobre la consolidación de acuerdos electorales entre la Casa Rosada y los mandatarios aliados. “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, enfatizó Diego Santilli al enumerar el impacto en la energía, la minería y el campo.

El ministro coordinador planteó las consecuencias que provocaría un cambio de rumbo político conducido por el gobernador bonaerense. “Imaginemos que el kirchnerismo vuelve y arriba Kicillof”, sostuvo la figura del Gabinete nacional. A partir de esa hipótesis, recordó los cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires, los conflictos por la coparticipación y las tomas de tierras.

Vaca Muerta, litio en el Norte y las inversiones en las provincias

Diego Santilli puso el foco en Neuquén y Río Negro por los desarrollos hidrocarburíferos vinculados a la formación Vaca Muerta. El funcionario comparó a Neuquén con Abu Dabi por su nivel de recursos y destacó las obras de exportación en Punta Colorada.

Asimismo, señaló que las inversiones previstas en la región patagónica permitirán alcanzar el pleno empleo durante el próximo año. En su recorrido federal incluyó a Córdoba por el debate de retenciones, a Santa Fe por el narcotráfico y a San Juan por el cobre. También resaltó a Salta por los proyectos de litio y celebró el acuerdo alcanzado con Catamarca para el cobro de regalías mineras.

En ese punto valoró la inauguración de la segunda planta de la firma coreana Posco, que generará más de 1.200 puestos de trabajo. Además citó los proyectos industriales en Bahía Blanca, como la planta de urea, el tratamiento de gases y el procesamiento de aceites.

La defensa del DNU 70, la reforma electoral y las PASO

En otro tramo del reportaje, Diego Santilli celebró que la oposición no lograra quórum en Diputados para tratar el DNU 70. “No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, remarcó el ministro al calificar el decreto como pilar de la gestión de Javier Milei.

Defendió la derogación de la anterior Ley de Alquileres y destacó el impacto del servicio de internet satelital de Starlink en áreas rurales. Respecto a la reforma electoral, confió en que el Congreso de la Nación aprobará la suspensión de las elecciones PASO.

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El funcionario cuestionó la exigencia de votar hasta seis veces en un año y precisó que la primaria cuesta USD 200 millones. “¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, cuestionó.

Cruce por las marchas universitarias y acusación de desestabilización

Sobre los incidentes frente al Congreso durante la marcha universitaria, Diego Santilli repudió con dureza a los sectores violentos. “Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, lanzó.

El jefe de Gabinete defendió la política oficial para la educación superior y aseguró que el Poder Ejecutivo cumplió los fallos judiciales. Según las cifras que detalló, el Gobierno aumentó un 270 % el presupuesto universitario respecto a 2023 y reforzó los hospitales de las casas de estudio.

“Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, sostuvo el funcionario al cerrar su intervención mediática. Finalmente, relacionó las protestas callejeras con una maniobra política para desgastar la gestión oficial. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó Diego Santilli.