“Milei, cumplí la ley”: Kicillof cuestionó el ajuste y reclamó que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

La defensa de la educación pública volvió a ocupar el centro de la discusión política tras la 5° Marcha Federal Universitaria. En ese contexto, Axel Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por sus políticas de ajuste y sostuvo que las medidas contra el sector representan un riesgo para el desarrollo del país.

A través de una publicación en X, el gobernador bonaerense afirmó que la movilización dejó en evidencia el error de aplicar recortes sobre docentes, estudiantes e investigadores. Además, reclamó al presidente Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Kicillof consideró que las decisiones del Gobierno nacional comprometen tanto el presente como el futuro de la Argentina. En ese sentido, destacó la importancia de proteger la educación pública y las capacidades vinculadas con la innovación tecnológica y científica.

Mientras sostuvo que otros países del mundo eligen resguardar esas áreas, el mandatario provincial cuestionó la orientación del Ejecutivo nacional y defendió el valor de la educación pública para la sociedad argentina.

En el cierre de su mensaje, Kicillof insistió con un reclamo directo al Presidente: “Milei, cumplí la ley”. También aseguró que el pueblo continuará luchando para defender sus derechos.