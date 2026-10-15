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Política | octubre 15, 2026 | 5:21 pm

“Milei, cumplí la ley”: Kicillof cuestionó el ajuste y reclamó que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

El gobernador bonaerense respaldó la movilización y advirtió sobre las consecuencias.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La defensa de la educación pública volvió a ocupar el centro de la discusión política tras la 5° Marcha Federal Universitaria. En ese contexto, Axel Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por sus políticas de ajuste y sostuvo que las medidas contra el sector representan un riesgo para el desarrollo del país.

A través de una publicación en X, el gobernador bonaerense afirmó que la movilización dejó en evidencia el error de aplicar recortes sobre docentes, estudiantes e investigadores. Además, reclamó al presidente Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

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Kicillof consideró que las decisiones del Gobierno nacional comprometen tanto el presente como el futuro de la Argentina. En ese sentido, destacó la importancia de proteger la educación pública y las capacidades vinculadas con la innovación tecnológica y científica.

Mientras sostuvo que otros países del mundo eligen resguardar esas áreas, el mandatario provincial cuestionó la orientación del Ejecutivo nacional y defendió el valor de la educación pública para la sociedad argentina.

En el cierre de su mensaje, Kicillof insistió con un reclamo directo al Presidente: “Milei, cumplí la ley”. También aseguró que el pueblo continuará luchando para defender sus derechos.

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