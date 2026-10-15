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Política | octubre 15, 2026 | 5:15 pm

Monteoliva lanzó una advertencia tras los incidentes en la marcha universitaria: “Nadie está por encima de la ley”

La ministra se expresó tras los disturbios.
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se pronunció sobre los enfrentamientos registrados durante la marcha universitaria de este jueves y advirtió que habrá consecuencias legales para quienes hayan cometido delitos. La funcionaria fijó su postura a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en la que cuestionó los ataques contra las fuerzas de seguridad y los daños a bienes públicos.

En su mensaje, Monteoliva sostuvo que algunos manifestantes buscan generar desorden y desafiar a los efectivos desplegados en las inmediaciones del Congreso. “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, escribió la ministra, al referirse a los episodios ocurridos durante la movilización.

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La funcionaria también hizo hincapié en los límites del derecho a la protesta y rechazó que la participación en una manifestación pueda justificar agresiones. “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, afirmó.

En la misma publicación, la titular de la cartera de Seguridad advirtió que quienes hayan atacado a integrantes de las fuerzas, provocado destrozos o cometido otros delitos deberán afrontar las consecuencias correspondientes. “En Argentina, nadie está por encima de la ley”, concluyó.

El mensaje fue difundido mientras se desarrollaban fuertes incidentes entre manifestantes y efectivos de seguridad en la zona del Congreso, donde se llevaba adelante la movilización de estudiantes, gremios y organizaciones sociales.

Piedras, gases lacrimógenos y un camión hidrante frente al Congreso

Los episodios de violencia comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de manifestantes empezó a romper bancos y veredas y a arrojar piedras contra los agentes. Con el correr de los minutos, los enfrentamientos se intensificaron frente al vallado dispuesto en el lugar.

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De acuerdo con lo informado, un grupo de personas lanzó piedras de gran tamaño contra los gendarmes que integraban el cordón policial. Ante esa situación, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a los manifestantes e intentar contener los disturbios.

Durante la protesta también hubo cuestionamientos al accionar policial. Un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata aseguró que había asistido para manifestarse pacíficamente y denunció que los efectivos comenzaron a reprimir a los participantes.

La jornada estuvo marcada así por versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso: mientras desde el Gobierno se puso el foco en los actos de violencia y las posibles responsabilidades penales, algunos manifestantes denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad.

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