Movistar inicia su salida del mercado argentino y seis millones de clientes pasarán a otra operadora

La operación marca un cambio importante para el negocio de las telecomunicaciones en el país y redefine el futuro de una de las marcas más reconocidas del sector. El proceso involucra a millones de usuarios y contempla una reorganización de los servicios de telefonía celular.

Movistar dejará de existir como marca en Argentina y alrededor de seis millones de clientes serán transferidos a Tuenti, en el marco de un acuerdo millonario con Metrotel. La transición se enmarca en la salida de Telefónica del mercado local y plantea interrogantes sobre cómo continuará el servicio para quienes utilizan esas líneas.

La transferencia fue aprobada por el directorio de Telecom Argentina ayer, luego de que Metrotel presentara una oferta de US$450 millones más IVA. El acuerdo comprende 6.005.425 clientes móviles y otros 211.566 abonados de internet residencial, además de infraestructura y derechos de uso del espectro radioeléctrico.

La operación responde a las condiciones establecidas por las autoridades de competencia para autorizar la compra de Telefónica por parte de Telecom. Como consecuencia de esa adquisición, la compañía debe desprenderse de una parte de su cartera de usuarios para permitir la participación de otro operador en el mercado.

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Cómo será el traspaso de los clientes

La migración de las líneas se realizará de manera gradual y demandaría alrededor de 60 días. Según lo previsto, el proceso podría completarse antes de fin de año, aunque todavía deben concretarse los pasos administrativos y técnicos necesarios para ejecutar la transferencia.

Los clientes no deberán realizar trámites adicionales para incorporarse al nuevo operador. El traspaso contempla la continuidad de los servicios, la transferencia de los contratos y la conservación de la numeración telefónica.

También se incluirán las condiciones contractuales vigentes y, en el caso de los usuarios prepagos, los saldos que todavía no hayan consumido y las promociones aplicables. El objetivo es que el cambio de compañía no implique perder los servicios contratados.

La operación abarca tanto líneas móviles como servicios de internet residencial. En este último segmento, el acuerdo comprende más de 211.000 abonados, cuyas prestaciones también pasarán a formar parte del negocio que asumirá Metrotel.

El futuro de la marca Movistar

Con la transferencia de los clientes, Tuenti será la marca utilizada para prestar los servicios móviles a los usuarios incluidos en el acuerdo. De esta manera, dejará de estar asociada únicamente a su actual propuesta de telefonía y ampliará su alcance dentro del mercado argentino.

Para concretar el traspaso todavía deben firmarse los contratos definitivos y los acuerdos vinculados con la utilización compartida de infraestructura. También se requieren las autorizaciones correspondientes para transferir el espectro radioeléctrico.

Mientras se desarrolla esa transición, Telecom y Telefónica deberán prestar determinados servicios a Metrotel para facilitar la continuidad operativa. El acuerdo contempla, además, una licencia exclusiva para el uso de la marca Tuenti en Argentina.

El cambio abrirá una nueva etapa para los millones de usuarios alcanzados por la operación. La salida de Movistar como marca y la expansión de Tuenti modificarán el mapa de la telefonía móvil, mientras avanza la reorganización del negocio tras la compra de Telefónica.