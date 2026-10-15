El reclamo universitario terminó con choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad

La defensa de la educación pública volvió a ocupar las calles con una convocatoria masiva que reunió a estudiantes, docentes y manifestantes en el centro porteño. La protesta se desarrolló hoy, durante la 5° Marcha Federal Universitaria, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización tuvo como punto central el Congreso de la Nación, donde los manifestantes expresaron su rechazo a la situación presupuestaria del sistema universitario. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por incidentes entre algunos participantes de la marcha y las fuerzas de seguridad, que intervinieron con gases.

Piedras, gases y tensión frente al Congreso

Los enfrentamientos se produjeron en la zona de la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña, cuando grupos de manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra el vallado que protegía el Palacio Legislativo. Gendarmería respondió con balas de goma y gases lacrimógenos.

Ante la escalada de la tensión, efectivos de las fuerzas federales reforzaron su presencia para proteger las vallas. Luego, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos para intervenir frente a los grupos que protagonizaban los disturbios.

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Mientras se desarrollaban los incidentes, el acto central de la marcha comenzó alrededor de las 16, con la participación de oradores de gremios y del ámbito educativo. Los enfrentamientos y el ruido del operativo de seguridad alteraron el desarrollo de la actividad y llevaron a parte de los asistentes a retirarse.

Según el reporte difundido durante la tarde, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron heridos por el impacto de elementos contundentes. Además, el SAME informó que dos civiles recibieron atención médica durante la jornada, uno de los cuales fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.

El reclamo por el financiamiento universitario

La movilización tuvo como eje la exigencia de que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario. Los participantes reclamaron respuestas sobre los recursos destinados a las universidades nacionales y cuestionaron que la normativa continúe sin implementarse.

La jornada también coincidió con el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70/2023. Sin embargo, la sesión no pudo avanzar por la falta de las presencias necesarias.

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De esta manera, la 5° Marcha Federal Universitaria combinó una convocatoria multitudinaria en defensa de la educación pública con momentos de tensión frente al Congreso, donde los incidentes se desarrollaron mientras continuaba el acto central.