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Mundo | octubre 16, 2026 | 10:36 am

Salud del papa: difundieron las primeras fotos de León XIV y un parte médico confirma una “mejora constante”

El Pontífice de 71 años celebró una misa en el hospital Gemelli tras la cirugía de pulmón.
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Producción de contenidos digitales y redacción para medios digitales. Desarrolla proyectos enfocados en la comunicación…

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El Vaticano difundió este viernes las primeras imágenes oficiales del papa León XIV tras la operación pulmonar realizada tres días atrás en Roma. En las imágenes se observa al Pontífice oficiando misa con paramentos verdes y solideo blanco en el hospital Gemelli. El Santo Padre celebró la eucaristía acompañado por su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna, en la décima planta del centro de salud.

Las dos fotografías fueron tomadas al mediodía en la sala acondicionada para su internación, ya que el departamento vaticano del edificio se encuentra en obras. En las fotos se advierte un buen estado físico del líder religioso, un dato que acompaña los reportes médicos positivos reportados en las últimas horas. El dato central de la jornada lo aportaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables del equipo de profesionales que atiende al Papa.

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Ambos especialistas detallaron que durante la mañana se le practicaron análisis de sangre y una radiografía de tórax con resultados muy favorables. “Los resultados han confirmado la mejoría constante de su estado general”, indicaron los especialistas mediante el boletín difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Fisioterapia, misa en el hospital y la reacción del personal médico

El pontífice, de 71 años, cumple diariamente con rutinas de fisioterapia respiratoria y recobró la capacidad de realizar sus actividades habituales con total autonomía. Esta evolución representa un avance determinante respecto a las primeras horas posteriores a la intervención quirúrgica en la capital italiana. La misa celebrada por León XIV contó con la presencia de personal de enfermería y médicos de guardia que se encontraban francos de servicio.

También estuvieron presentes integrantes de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano encargados de la custodia papal. Durante la homilía, el Papa expresó un profundo agradecimiento a los profesionales de la salud por cuidar cotidianamente a los enfermos y atender las fragilidades humanas.

Asimismo, agradeció especialmente por todo el trabajo y el esfuerzo dedicado a su atención personal durante los días transcurridos en el centro médico. El hecho de que el Papa celebrara la misa de manera directa constituye una señal clara de recuperación, ya que en las jornadas previas únicamente concelebraba la ceremonia.

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La extirpación del adenocarcinoma y los pasos hacia el rezo del Ángelus

León XIV fue intervenido quirúrgicamente durante la tarde del pasado martes 13 de octubre en el nosocomio romano. El procedimiento médico consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante la utilización de técnica videoasistida.

La intervención fue calificada como una técnica radical orientada a retirar por completo el tejido afectado por un adenocarcinoma confirmado mediante estudios. Días antes de ingresar al quirófano, el propio pontífice había anunciado la cirugía desde la ventana del Palacio Apostólico durante el rezo del Ángelus.

En tanto, el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, se refirió al futuro de la gestión papal tras la intervención. El funcionario diplomático admitió públicamente que el Santo Padre ajustará su pontificado en caso de ser necesario según determinen los médicos.

“La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos”, señaló Pietro Parolin ante las agencias LaPresse y ANSA. Desde la Santa Sede confirmaron a la agencia EFE que se planifica que León XIV presida el rezo del Ángelus el próximo domingo en modalidad a confirmar.

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